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3 часа назад

Комик Варвара Щербакова раскрыла изнанку съемок в КВН

Катерина Саломе

Популярная юмористка Варвара Щербакова в прошлом была участницей команды КВН «Женская сборная Хабаровского края». В эфире YouTube-шоу «Предельник» она рассказала, что неоднократно сталкивалась с несправедливым отношением в программе.

Щербакова раскрыла изнанку съемок в КВН
Фото: СоцсетиСоцсети

Комик обвинила жюри программы в том, что они не взяли ее сборную в 2017 году в четвертьфинал Премьер-лиги КВН. Она до сих пор возмущена этим решением. По ее словам, критерии отбора были необъективными. Например, в эфир старались брать только привлекательных людей.

Юмористка рассказала о зависти к комикам шоу «Stand Up на ТНТ»

«Это же классика кавээновская, когда кто-то становится чемпионом за былые заслуги. (...) Когда ты женская команда, ты не станешь чемпионом, потому что ты женская команда. (...) Когда чемпионом становится команда, потому что ей уже оплатили поездку в Сочи, а приз — поездка в Сочи. Это все в региональных лигах», — поведала она.

Ранее мы писали о том, что комик высказался о значении матерных шуток в Comedy Club.

ТВ,Варвара Щербакова,
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