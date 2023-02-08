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52 минуты назад

Смена ведущих, выбор песен, приз победителя: чего ждать от 11-го сезона знаменитого музыкального шоу "Голос"

Российская Газета

Стартовали съемки 11-го сезона шоу "Голос". Главного вокального проекта страны не было на экранах больше года. Теперь его ждут значительные перемены.

Чего ждать от 11-го сезона знаменитого музыкального шоу "Голос"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Cменился ведущий, в кресле ведущих - звездные дебютанты, среди которых оказался и один из самых успешных конкурсантов "Голоса" прошлых сезонов Антон Беляев. Теперь он впервые окажется, как говорится, "по другую сторону "барьера". Интриги добавляет и то, что, пока в год начала СВО Первый канал ставил на паузу свои некоторые развлекательные программы, конкуренты и не думали тормозить.

Видео дня

Пока не было "Голоса" - основного, флагманского, 10 лет диктовавшего моду и доброжелательность к новичкам на отечественном ТВ ("Голос. Дети" и "Голос. 60+" в немалой степени все-таки социальные проекты, первые про то, как растить таланты и неравнодушных, добрых детей, а второй - реплика на тему, как не потеряться в жизни и искать друзей уже и в зрелом возрасте), в России продолжали появляться новые музыкальные шоу. Все - уже в духе двадцатых годов - более динамичные, с преобладанием коротких планов и ориентации на мемы и хайп - "Фантастика", "Аватар", "Подкаст. Лаб" и другие. А еще, что очень важно - начали проходить и конкурсы для авторов песен, в 2022 году их появилось сразу два: "САМ.ФЕСТ" и "Автора!", которые, увы, на телеканалы пока не попали.

Каким будет и может стать 2023 год для музыкальных телевизионных проектов: ждать ли от него новых идей и творческих прорывов?! Ведь и в соцсетях даже "Голос" телезрители, да и сами артисты порой называли "дорогим караоке", где звучат почти каждый год одни и те же хиты из "золотой обоймы" музыки ХХ и XXI веков (чаще всего, кажется, Billie Jean Майкла Джексона и Wind of Change группы Scorpions). Назрели ли перемены? Порассуждаем об этом вместе.

Очередь в кадр

С конца января около "Мосфильма", где проходят съемки "Голоса", выстраивались очереди. Как проходил отбор? Несколько претендентов рассказали "закулисные" подробности: вначале все присылали на Первый канал свои видео. Тем, чьи любительские кадры и профессионально взятые ноты оценили, прислали приглашения на кастинг. Первое прослушивание проводили пока не наставники, а незнакомые претендентам люди (в основном педагоги по вокалу и продюсеры, которые станут заниматься со счастливчиками, прошедшими в финальную часть. - Прим. ред.). Много петь не давали: куплет и припев одной или двух песен. Когда все в группе по очереди споют, запускали следующих. Тех, кто прошел прослушивание, приглашали уже на съемку "слепых прослушиваний".

Песню для него нужно было выбрать не любую, а из предложенного организаторами списка (продюсеры заинтересованы, чтобы с самого начала в проекте звучали хиты, дабы зритель не выключил телевизор, услышав скверную песню, - о рейтингах в "Голосе" заботятся с самого начала). Затем репетиция с оркестром и - "слепые прослушивания". На съемку все приезжают в своей одежде, а теми, кого выберут наставники, займутся уже дизайнеры и модельеры Первого канала. То есть и в этом повезет!

А судьи кто?

В этом году "слепые прослушивания" проходят с 6 по 8 февраля. В кресле наставников снова рекордно востребованный ныне Баста (пока еще продолжающий работать и в проекте "Голос. Дети"), и Полина Гагарина. И дебютанты: композитор и певец, звезда с 90-х Владимир Пресняков и полуфиналист "Голоса"-2, певец, композитор и мультиинструменталист Антон Беляев. Как рассказали за кулисами, переговоры велись и с Сергеем Шнуровым, но не договорились о сумме гонорара. Так ли это? Уже не важно. Зато ведущей впервые станет Яна Чурикова, успешно "проходящая практику" в этой роли в продолжающемся сейчас 10-м сезоне шоу "Голос. Дети". И до этого бывшая рулевой всех девяти сезонов "Фабрики звезд".

Отчего сменили Дмитрия Нагиева? Сейчас он много занят в кино. Появится на экране и в роли Остапа Бендера в фильме "12 стульев". Да, ему она пойдет. А Яна Чурикова все-таки другая: мудрая, спокойная, сдержанная в эмоциях, не суетная и чарующая своим теплом, душевностью. Может, сейчас время именно таких героинь на телеэкране.

Что получит победитель

Как правило, выигравший "Голос" получал чек на 1 млн рублей. В некоторые сезоны сумма доходила до трех миллионов. До сих пор самым высоким гонорар был на "Фабрике звезд". В самом первом сезоне 2002 года за победу вручали ключ от квартиры в Москве.

Когда мы увидим "Голос"

Съемки начались, но первый выпуск выйдет в эфир только 3 марта. Завершится проект ориентировочно в мае. Точные даты пока не названы. При этом "Голос" - наверное, самый традиционный и даже уютный музыкальный проект нашего телевидения. Многие уже, наверное, даже не представляют себе вечеров пятницы без просмотра "Голоса" в кругу семьи за вечерним чаем.

Однажды, как раз в пятницу, обозреватель "РГ" был приглашен в "Градский-Hall" на день мэтра. Каково же было мое удивление, когда около восьми вечера я увидел Александра Борисовича, идущего через фойе с бокалом.

"Голос" - наверное, самый "домашний" и даже уютный музыкальный проект нашего телевидения

- А вы не опоздаете в студию, скоро же начнется "Голос"? - спросил я его тогда, даже с испугом.

- Саша, идите ко всем... в зал, - вежливо ответил Градский. - А если хотите смотреть "Голос" - включайте телевизор.

Надо уточнить, что это был этап "слепых прослушиваний". Да, их показывают в записи. Все остальные - только в прямом эфире и с живым звуком.

Нужны ли перемены в "Голосе"?

В 2022 году в музыкально-развлекательном вещании происходило многое. Почти одновременно появились два шоу с аватарами артистов-конкурсантов. "Аватар" на НТВ и "Фантастика" на Первом. Оба обещали креативные новшества в 2023 году. Снова выйдут в эфир очередные сезоны: на НТВ "Ты - супер" и "Маска", а на "России 1" - "Ну-ка, все вместе!", где звезды в соседних "сотах" с обычными зрителями. Одни впечатляли дизайном и фэнтазийностью, другие - поставленными задачами и компьютерными технологиями. А попутно - все новыми поводами для хайпа и броских заголовков у блогеров и СМИ.

И только "Голос" все 10 сезонов был консервативным, традиционным и по-хорошему привычным и уютным. Нужны ли ему перемены, хотим ли мы их? Думается, нет. Ведь это, может быть, самое домашнее, приветливое и стабильное музыкальное шоу страны. Хотя некоторой свежести для привлечения зрительского участия, может, и стоило бы добавить. Например, перед каждым этапом просить аудиторию угадать, кто выйдет в следующий раунд... Или попросить конкурсантов исполнять по одной песне собственного авторства (или написанную для них друзьями), чтобы расширить привычный "песенник больших хитов" популярной программы?!

Пусть сильнее грянет "Голос"!

ТВ,Маска,Аватар,12 стульев,Голос,Голоса,Антон Беляев,Яна Чурикова,Полина Гагарина,Владимир Пресняков,Майкл Джексон,Остап Бендер,Дмитрий Нагиев,
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