Чего ждать от 11-го сезона знаменитого музыкального шоу "Голос"

Стартовали съемки 11-го сезона шоу "Голос". Главного вокального проекта страны не было на экранах больше года. Теперь его ждут значительные перемены.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Cменился ведущий, в кресле ведущих - звездные дебютанты, среди которых оказался и один из самых успешных конкурсантов "Голоса" прошлых сезонов Антон Беляев. Теперь он впервые окажется, как говорится, "по другую сторону "барьера". Интриги добавляет и то, что, пока в год начала СВО Первый канал ставил на паузу свои некоторые развлекательные программы, конкуренты и не думали тормозить.

Видео дня

Пока не было "Голоса" - основного, флагманского, 10 лет диктовавшего моду и доброжелательность к новичкам на отечественном ТВ ("Голос. Дети" и "Голос. 60+" в немалой степени все-таки социальные проекты, первые про то, как растить таланты и неравнодушных, добрых детей, а второй - реплика на тему, как не потеряться в жизни и искать друзей уже и в зрелом возрасте), в России продолжали появляться новые музыкальные шоу. Все - уже в духе двадцатых годов - более динамичные, с преобладанием коротких планов и ориентации на мемы и хайп - "Фантастика", "Аватар", "Подкаст. Лаб" и другие. А еще, что очень важно - начали проходить и конкурсы для авторов песен, в 2022 году их появилось сразу два: "САМ.ФЕСТ" и "Автора!", которые, увы, на телеканалы пока не попали.

Каким будет и может стать 2023 год для музыкальных телевизионных проектов: ждать ли от него новых идей и творческих прорывов?! Ведь и в соцсетях даже "Голос" телезрители, да и сами артисты порой называли "дорогим караоке", где звучат почти каждый год одни и те же хиты из "золотой обоймы" музыки ХХ и XXI веков (чаще всего, кажется, Billie Jean Майкла Джексона и Wind of Change группы Scorpions). Назрели ли перемены? Порассуждаем об этом вместе.

Очередь в кадр

С конца января около "Мосфильма", где проходят съемки "Голоса", выстраивались очереди. Как проходил отбор? Несколько претендентов рассказали "закулисные" подробности: вначале все присылали на Первый канал свои видео. Тем, чьи любительские кадры и профессионально взятые ноты оценили, прислали приглашения на кастинг. Первое прослушивание проводили пока не наставники, а незнакомые претендентам люди (в основном педагоги по вокалу и продюсеры, которые станут заниматься со счастливчиками, прошедшими в финальную часть. - Прим. ред.). Много петь не давали: куплет и припев одной или двух песен. Когда все в группе по очереди споют, запускали следующих. Тех, кто прошел прослушивание, приглашали уже на съемку "слепых прослушиваний".

Песню для него нужно было выбрать не любую, а из предложенного организаторами списка (продюсеры заинтересованы, чтобы с самого начала в проекте звучали хиты, дабы зритель не выключил телевизор, услышав скверную песню, - о рейтингах в "Голосе" заботятся с самого начала). Затем репетиция с оркестром и - "слепые прослушивания". На съемку все приезжают в своей одежде, а теми, кого выберут наставники, займутся уже дизайнеры и модельеры Первого канала. То есть и в этом повезет!

А судьи кто?

В этом году "слепые прослушивания" проходят с 6 по 8 февраля. В кресле наставников снова рекордно востребованный ныне Баста (пока еще продолжающий работать и в проекте "Голос. Дети"), и Полина Гагарина. И дебютанты: композитор и певец, звезда с 90-х Владимир Пресняков и полуфиналист "Голоса"-2, певец, композитор и мультиинструменталист Антон Беляев. Как рассказали за кулисами, переговоры велись и с Сергеем Шнуровым, но не договорились о сумме гонорара. Так ли это? Уже не важно. Зато ведущей впервые станет Яна Чурикова, успешно "проходящая практику" в этой роли в продолжающемся сейчас 10-м сезоне шоу "Голос. Дети". И до этого бывшая рулевой всех девяти сезонов "Фабрики звезд".

Отчего сменили Дмитрия Нагиева? Сейчас он много занят в кино. Появится на экране и в роли Остапа Бендера в фильме "12 стульев". Да, ему она пойдет. А Яна Чурикова все-таки другая: мудрая, спокойная, сдержанная в эмоциях, не суетная и чарующая своим теплом, душевностью. Может, сейчас время именно таких героинь на телеэкране.

Что получит победитель

Как правило, выигравший "Голос" получал чек на 1 млн рублей. В некоторые сезоны сумма доходила до трех миллионов. До сих пор самым высоким гонорар был на "Фабрике звезд". В самом первом сезоне 2002 года за победу вручали ключ от квартиры в Москве.

Когда мы увидим "Голос"

Съемки начались, но первый выпуск выйдет в эфир только 3 марта. Завершится проект ориентировочно в мае. Точные даты пока не названы. При этом "Голос" - наверное, самый традиционный и даже уютный музыкальный проект нашего телевидения. Многие уже, наверное, даже не представляют себе вечеров пятницы без просмотра "Голоса" в кругу семьи за вечерним чаем.

Однажды, как раз в пятницу, обозреватель "РГ" был приглашен в "Градский-Hall" на день мэтра. Каково же было мое удивление, когда около восьми вечера я увидел Александра Борисовича, идущего через фойе с бокалом.

"Голос" - наверное, самый "домашний" и даже уютный музыкальный проект нашего телевидения

- А вы не опоздаете в студию, скоро же начнется "Голос"? - спросил я его тогда, даже с испугом.

- Саша, идите ко всем... в зал, - вежливо ответил Градский. - А если хотите смотреть "Голос" - включайте телевизор.

Надо уточнить, что это был этап "слепых прослушиваний". Да, их показывают в записи. Все остальные - только в прямом эфире и с живым звуком.

Нужны ли перемены в "Голосе"?

В 2022 году в музыкально-развлекательном вещании происходило многое. Почти одновременно появились два шоу с аватарами артистов-конкурсантов. "Аватар" на НТВ и "Фантастика" на Первом. Оба обещали креативные новшества в 2023 году. Снова выйдут в эфир очередные сезоны: на НТВ "Ты - супер" и "Маска", а на "России 1" - "Ну-ка, все вместе!", где звезды в соседних "сотах" с обычными зрителями. Одни впечатляли дизайном и фэнтазийностью, другие - поставленными задачами и компьютерными технологиями. А попутно - все новыми поводами для хайпа и броских заголовков у блогеров и СМИ.

И только "Голос" все 10 сезонов был консервативным, традиционным и по-хорошему привычным и уютным. Нужны ли ему перемены, хотим ли мы их? Думается, нет. Ведь это, может быть, самое домашнее, приветливое и стабильное музыкальное шоу страны. Хотя некоторой свежести для привлечения зрительского участия, может, и стоило бы добавить. Например, перед каждым этапом просить аудиторию угадать, кто выйдет в следующий раунд... Или попросить конкурсантов исполнять по одной песне собственного авторства (или написанную для них друзьями), чтобы расширить привычный "песенник больших хитов" популярной программы?!