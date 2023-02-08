Чурикова рассказала, почему в поединка "Голос. Дети" выбывают два участника

Участники шоу "Голос. Дети" испытывают сильнейший стресс. Чтобы снизить психологическую напряженность во время поединков конкурса выбывает не один участник, а двое. Об этом сообщила Яна Чурикова в интервью Ларуре Джугелия.

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Чурикова отметила, что она всегда воспринимала детские конкурсы, как очень тяжелое испытание для ребенка. Особенно тяжело юным участникам бывает, когда к ним никто не поворачивается или им сообщают, что они выбывают из конкурса.

Телеведущая рассказала, что также тяжело выдержать даже взрослому, не говоря уж о ребенке. Поэтому за кулисами шоу Чурикова и Муцениеце разговаривают с участниками, успокаивают их, дают ребятам выговориться и выплакаться.

Так зачем же тогда организаторы шоу выгоняют большее число участников на этапе поединков? Чурикова объяснила, что все это делается, чтобы поддержать выбывающих.

"Это сделано специально, потому что таким образом выбывает пара, а не один человек. А вдвоем проще это пережить", - рассказала Чурикова.