Продюсер Рудченко объяснил уход Агутина и Билана из "Голоса"

Продюсер Павел Рудченко в беседе с BLITZ+ прокомментировал изменения в составе наставников вокального телепроекта «Голос».

В 11-м сезоне шоу новыми наставниками станут Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Баста и Антон Беляев. Ранее в состав членов жюри входили Леонид Агутин и Дима Билан, однако артистов не будет в новых эпизодах проекта.