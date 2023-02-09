Продюсер Рудченко объяснил уход Агутина и Билана из "Голоса"

Продюсер Павел Рудченко в беседе с BLITZ+ прокомментировал изменения в составе наставников вокального телепроекта «Голос».
В 11-м сезоне шоу новыми наставниками станут Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Баста и Антон Беляев. Ранее в состав членов жюри входили Леонид Агутин и Дима Билан, однако артистов не будет в новых эпизодах проекта.
«Просто руководство Первого делает рокировку по членам жюри. Возможно, рейтинги хотят увеличить, проект вывести на новый уровень. Столько сезонов прошло — нужно что-то изменить», — объяснил Рудченко.