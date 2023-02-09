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11 минут назад

Продюсер Рудченко объяснил уход Агутина и Билана из "Голоса"

Газета.Ru

Продюсер Павел Рудченко в беседе с BLITZ+ прокомментировал изменения в составе наставников вокального телепроекта «Голос».

Продюсер Рудченко объяснил уход Агутина и Билана из "Голоса"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В 11-м сезоне шоу новыми наставниками станут Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Баста и Антон Беляев. Ранее в состав членов жюри входили Леонид Агутин и Дима Билан, однако артистов не будет в новых эпизодах проекта.

«Просто руководство Первого делает рокировку по членам жюри. Возможно, рейтинги хотят увеличить, проект вывести на новый уровень. Столько сезонов прошло — нужно что-то изменить», — объяснил Рудченко.

ТВ,Антон Беляев,Дима Билан,Полина Гагарина,Владимир Пресняков,Леонид Агутин,
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