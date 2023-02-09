Участница из Грузии прошла кастинг в музыкальный проект American Idol

На днях молодая грузинская певица Нуца Бузаладзе рассказала в своих социальных сетях, что смогла пройти кастинг в крупный американский проект American Idol. Членами жюри в шоу являются всемирно известные артисты и музыканты такие как: Люк Брайан, Лайонел Ричи и Кэти Перри.
Стоит отметить, что для США телешоу American Idol является одной из самых крупных и рейтинговых франшиз.
«Пришло время узнать тайну, которую я скрывала. Я прошла кастинг проекта American Idol», — заявила Бузаладзе.
Проект с её участием стартует уже с 19 февраля.