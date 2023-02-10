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1 час назад

Лера Кудрявцева обматерила коллег за кулисами

WomanHit.ru

Знаменитость рассказала, что ведет себя как мегера во время съемок шоу.

Лера Кудрявцева обматерила коллег за кулисами
Фото: WomanHit.rWomanHit.r

Телеведущая Лера Кудрявцева не скрывает, что относится требовательно не только к себе, но и к другим людям. Так, в своем блоге звезда поделилась роликом, где «отчитывает» коллег. На видео Кудрявцева обрушилась с нецензурной лексикой на людей, с которыми вместе работает.

Причина конфликта неизвестна, но, судя по голосу за кадром, спор возник из-за темы выпуска, которая, возможно, не понравилась ведущей.

«Ну это пипец. Вы мне скажите, может, я что-то не понимаю. Пошли на фиг все! Что ты смешишь меня? Не смешно ни черта…» — недовольным голосом заявила Лера.

Однако увидев камеру, знаменитость стала улыбаться. По словам телеведущей, она не знает, сложно с ней работать или нет.

«Но иногда я мегера. Нет, не иногда. Общий фон нервный знаете ли» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заключила звезда.

ТВ,Лера Кудрявцева,
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