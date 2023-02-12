Новый член жюри "Маски" Воробьев пожаловался на "дедовщину"

Новым судьей шоу «Маска» стал певец Алексей Воробьев . В комментарии телеканалу НТВ артист признался, что ему было непросто влиться в слаженный коллектив жюри, в который вошли Филипп Киркоров , Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез . В частности, Воробьев пожаловался на «дедовщину» со стороны Киркорова.

«Один раз король российской эстрады королю масок в моем лице заявил, что выгонит меня из жюри, после чего я забрал трофей, который честно заслужил в прошлом сезоне, и сам пошел оттуда. В итоге король был вынужден просить меня вернуться», — поделился певец.

Премьера четвертого сезона шоу «Маска» состоится 12 февраля на НТВ. В нем примут участие 14 известных актеров, певцов, спортсменов и блогеров. Суть шоу останется прежней: участники будут выходить на сцену, давать несколько подсказок о себе и исполнять песни. По итогам каждого выпуска будут определены номинанты на выбывание. Одного участника смогут спасти зрители в студии, а судьи решат, кто покинет шоу и раскроет тайну своей личности.