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2 часа назад

Новый член жюри "Маски" Алексей Воробьев пожаловался на "дедовщину" со стороны Киркорова

Газета.Ru

Новым судьей шоу «Маска» стал певец Алексей Воробьев. В комментарии телеканалу НТВ артист признался, что ему было непросто влиться в слаженный коллектив жюри, в который вошли Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез. В частности, Воробьев пожаловался на «дедовщину» со стороны Киркорова.

Новый член жюри "Маски" Воробьев пожаловался на "дедовщину"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Один раз король российской эстрады королю масок в моем лице заявил, что выгонит меня из жюри, после чего я забрал трофей, который честно заслужил в прошлом сезоне, и сам пошел оттуда. В итоге король был вынужден просить меня вернуться», — поделился певец.

Премьера четвертого сезона шоу «Маска» состоится 12 февраля на НТВ. В нем примут участие 14 известных актеров, певцов, спортсменов и блогеров. Суть шоу останется прежней: участники будут выходить на сцену, давать несколько подсказок о себе и исполнять песни. По итогам каждого выпуска будут определены номинанты на выбывание. Одного участника смогут спасти зрители в студии, а судьи решат, кто покинет шоу и раскроет тайну своей личности.

ТВ,Маска,Регина Тодоренко,Тимур Родригез,Алексей Воробьев,Филипп Киркоров,
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