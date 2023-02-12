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2 часа назад

Тодоренко растрогала поклонников песней, которую исполнила с Топаловым в «Конфетке»

Слово и Дело

Телеведущая и певица Регина Тодоренко спела трек «Я не верю больше твоим словам» вместе с супругом Владом Топаловым в передаче «Конфетка». Композиция тронула фанатов артистки.

Тодоренко растрогала песней, которую исполнила с Топаловым в «Конфетке»
Фото: Слово и делоСлово и дело

Автором песни является Роман Сталюков. Его произведение презентовали Тодоренко и Топалов в новом выпуске «Конфетки». Артистка поделилась в личном блоге отрывком композиции. Она назвала «Я не верю больше твоим словам» шедевром.

«Мое сердце раскололось на части, разделилось на атомы, когда я услышала песню», – написала певица.

Подписчики растрогались от дуэта звездной пары и текста композиции. Некоторые признались, что заплакали, когда слушали песню. Они попросили Тодоренко выкупить права и сделать из нее хит.

Напомним, в «Конфетке» участвуют малоизвестные музыканты. Российские знаменитости будут пытаться сделать из их произведений хит. Ведущими проекта стали Гарик Мартиросян и Марина Кравец.

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