Корчевникову предрекают скорое завершение карьеры

Телеведущий Борис Корчевников может в скором времени покинуть телевидение. Такое предположение высказал продюсер Сергей Лавров, заявивший - Корчевников чувствует себя всё хуже.

Фото: Кадр из телепередачи Кадр из телепередачи

Напомним, в 2015 году Борис Корчевников перенёс операцию - ему удалили доброкачественную опухоль около слухового нерва. Но вскоре после этого у ведущего появились проблемы со слухом. Ещё летом Корчевников рассказывал о своих попытках вылечиться и уверял поклонников, что стадия непосредственно лечения уже позади, остался только долгий период восстановления.

Однако зрители заметили, что Борису Корчевникову становится хуже. На записи эфиров можно заметить, что он иногда заикается; говорит не так чётко, как прежде. Поклонники также считают, что у Корчевникова есть проблемы с мимикой - якобы иногда у него дёргается уголок губ, как будто он не контролирует собственное лицо.

Обратил на это внимание и продюсер Сергей Лавров. В беседе с порталом Blitz+ он заявил, что программа «Судьба человека» (12+) стала «уже не та» и ей нужен новый ведущий. В качестве кандидата Лавров предложил актёра Олега Меньшикова:

Гениальный, все любят, не такой востребованный, как раньше, и очень хороший интервьюер, - обосновал продюсер свой выбор.

Однако он ничего не сказал о проекте «Жизнь и судьба», в который Борис Корчевников перешёл после закрытия «Судьбы человека». Формат нового шоу примерно такой же: Корчевников берёт интервью у медийных личностей современной России. Проект «Жизнь и судьба» носит патриотический характер.

Правда, сколько проживёт это шоу, неясно. Ранее актёр Виталий Гогунский рассказал, что во время одного из выпусков Корчевникову пришлось читать по губам артиста - не самостоятельно, но с помощью специальных гаджетов.

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