Популярная юмористка рассказала о жизни за счет подруги

Популярная юмористка, бывшая участница команды КВН «Женская сборная Хабаровского края» Варвара Щербакова рассказала, что после переезда в Москву из Хабаровска она жила у своей подруги за ее счет. В этом она призналась в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам Щербаковой, в столицу она переехала «вообще без денег», с 5000 рублей. «Я жила у подруги за ее счет, она меня кормила, давала мне деньги на проезд. Так вот мы и выжили», — рассказала юмористка.

При этом Щербакова отметила, что изначально ей не хотелось переезжать из родного города — она считала, что в Москве слишком быстрый темп жизни и жить здесь она никогда не сможет. Однако спустя некоторое время юмористка приняла решение уехать из Хабаровска, так как все ее подруги переехали в столицу.

«Мне было так одиноко и грустно, что у меня нет подруг рядом, и они все уехали в Москву. Я решила, что я тогда должна тоже, по идее, уехать в Москву — а что мне еще делать», — поделилась Щербакова.

Она добавила, что первое время после переезда она восхищалась тем, что может своими глазами наблюдать те достопримечательности и произведения искусства, которые раньше ей доводилось видеть только в книгах, учебниках или по телевизору.