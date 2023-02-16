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11 минут назад

Ведущую «Давай поженимся!» назвали героиней после интервью со звездой КВН

Lenta.ru

Ведущую шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Розу Сябитову назвали героиней после интервью со звездой КВН Богданом Лисевским, который вел себя с ней провокационно. Ролик был опубликован на YouTube-канале «Плюшки».

Розу Сябитову назвали героиней после интервью со звездой КВН
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В комментариях под видео зрители шоу похвалили Сябитову за то, как она держалась в течение интервью, и отметили, что она была увереннее ведущего.

«Спасибо Розе, что пригласила такого замечательно и скромного гостя на свою передачу», — пошутил один из комментаторов.

«Роза размотала нашего Богдашку по полной программе, как же это было хорошо!» — написали пользователи.

Многие также заметили, что Сябитова отличилась от остальных гостей шоу, так как Лисевскому не удалось рассердить ее.

«У Богдана не получилось вывести Розу, как всех, и получилось даже лучше! Семейные посиделки на кухне напоминает. Роза — потрясающая актриса, превосходная женщина, героиня»,

«Впервые за все интервью жалко было не героя, а Богдана», — написали зрители.

Комментаторы также отметили, что Сябитова оказалась единственной гостьей шоу, которая не обиделась ни на один вопрос ведущего.

«Следующий выпуск, скорее всего, проведет Роза, теперь это ее передача», — поиронизировал пользователь.

ТВ,Роза Сябитова,Первый канал,
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