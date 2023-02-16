Ведущую шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Розу Сябитову назвали героиней после интервью со звездой КВН Богданом Лисевским, который вел себя с ней провокационно. Ролик был опубликован на YouTube-канале «Плюшки».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В комментариях под видео зрители шоу похвалили Сябитову за то, как она держалась в течение интервью, и отметили, что она была увереннее ведущего.

«Спасибо Розе, что пригласила такого замечательно и скромного гостя на свою передачу», — пошутил один из комментаторов.

«Роза размотала нашего Богдашку по полной программе, как же это было хорошо!» — написали пользователи.

Многие также заметили, что Сябитова отличилась от остальных гостей шоу, так как Лисевскому не удалось рассердить ее.

«У Богдана не получилось вывести Розу, как всех, и получилось даже лучше! Семейные посиделки на кухне напоминает. Роза — потрясающая актриса, превосходная женщина, героиня»,

«Впервые за все интервью жалко было не героя, а Богдана», — написали зрители.

Комментаторы также отметили, что Сябитова оказалась единственной гостьей шоу, которая не обиделась ни на один вопрос ведущего.