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1 час назад

Что покажут телеканалы ко Дню защитника Отечества

Российская Газета

Телеканалы подготовили специальную программу к выходным, приуроченным ко Дню защитника Отечества.

Что покажут телеканалы ко Дню защитника Отечества
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Фильм "Учености плоды" на Первом канале, 25 февраля в 20.00 и 21.35.

Видео дня

Фильм основан на реальных событиях времен Великой Отечественной войны, происходивших во время немецкой оккупации Пушкинских гор и села Михайловское.

1944 год. Из Германии в Пушкинские горы приезжает фрау Мария Шиллер - профессор литературы, специалист по творчеству Александра Сергеевича. Она возглавляет музей и проводит экскурсии для солдат вермахта и местных крестьян, рассказывая им о Пушкине и вызывая явное неодобрение немецкого командования.

Тем временем фронт приближается все ближе, и вскоре из Берлина приходит приказ - вывезти из Михайловского все исторические ценности. Этого никак не могут допустить ни партизаны, ни местный умелец Сергей Трофимов (Сергей Безруков), которого связывают с Марией губительные для обоих отношения. Сергей решает любой ценой спасти достояние своей страны - пушкинское наследие должно остаться в России.

В 1944 году в оккупированном селе Михайловское действительно была немка фрау Шиллер, специалист по творчеству Пушкина. Она активно вмешивалась в работу музея, проводила экскурсии для немцев и для местных жителей, стараясь сделать все, чтобы сохранить наследие великого русского поэта.

Оккупированная Псковщина была партизанским краем. И после партизанских диверсий немцы в ответ брали заложников из числа жителей и казнили их. Как бороться с врагом, понимая, что в итоге могут пострадать твои родственники, близкие, просто невинные люди? Это одна из важных тем фильма.

Однако и коллаборационизм там тоже был. Один из персонажей - Юпатов - реально существовавший полицай, который за свои зверства был повешен, когда наши войска вернулись в Пушкиногорье. Но были и те, кто вынужденно шел на сотрудничество с немцами, не имея никакой другой возможности сохранить себя и свою семью...

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23 февраля в 21.20 на канале "Россия 1" - фильм "Чемпион мира"

Картина - победитель премии "Золотой орел" в номинации "Лучший фильм" рассказывает о самом драматичном поединке в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым (Иван Янковский) и претендентом на этот титул - гроссмейстером Виктором Корчным (Константин Хабенский), эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого матча.

Кстати

Рекомендуем обратить внимание на сериалы "По законам военного времени" (на Первом канале 25 февраля в 14.00) и "Начальник разведки" (на Первом канале 20 февраля в 21.45, 21 февраля в 22.00, 23-24 февраля в 21.35).

А на канале НТВ - премьера: Аристарх Ливанов в продолжении военной картины "Дед Морозов". Эфир - 23 февраля в 19.40.

ТВ,Виктор Корчной,Сергей Трофимов,Аристарх Ливанов,Иван Янковский,Анатолий Карпов,Константин Хабенский,Первый канал,
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