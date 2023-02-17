В шоу Мартиросяна "Конфетка" споет один из членов жюри

Новый выпуск шоу "Конфетка", который ведут Гарик Мартиросян и Марина Кравец , окажется необычным. Как сообщает "Вокруг. ТВ" один из членов жюри во время передачи сам запоет.

Напомним, суть нового шоу "Конфетка" на ТНТ в том, что создатели программы находят неизвестные песни и предлагают их отлакировать команде композиторов, аранжировщиков и музыкантов. Во время передачи песня звучит в двух вариантах - авторском и доработанном. В шоу звучат четыре песни, зрители выбирают победителя, автор лучшей композиции получает приз. Сейчас телеканал ТНТ активно занимается поиском песен.