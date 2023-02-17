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1 час назад

В шоу Мартиросяна "Конфетка" споет один из членов жюри

Российская Газета

Новый выпуск шоу "Конфетка", который ведут Гарик Мартиросян и Марина Кравец, окажется необычным. Как сообщает "Вокруг. ТВ" один из членов жюри во время передачи сам запоет.

В шоу Мартиросяна "Конфетка" споет один из членов жюри
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Напомним, суть нового шоу "Конфетка" на ТНТ в том, что создатели программы находят неизвестные песни и предлагают их отлакировать команде композиторов, аранжировщиков и музыкантов. Во время передачи песня звучит в двух вариантах - авторском и доработанном. В шоу звучат четыре песни, зрители выбирают победителя, автор лучшей композиции получает приз. Сейчас телеканал ТНТ активно занимается поиском песен.

Перепевают песни каждый раз разные звезды. На сцене шоу уже успели появиться Филипп Киркоров, Баста, "Иванушки International", Сергей Жуков, Влад Топалов, Регина Тодоренко, Любовь Успенская и другие заметные деятели отечественного шоу-бизнеса.

Какую песню исполнит член жюри, свою, а может быть, конкурсную, пока неизвестно. Новый выпуск "Конфетки" выйдет в субботу, 18 февраля.

ТВ,Любовь Успенская,Регина Тодоренко,Марина Кравец,Влад Топалов,Гарик Мартиросян,Сергей Жуков,Филипп Киркоров,
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