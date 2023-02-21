Очередной сезон музыкального шоу «Голос» стартует на Первом канале 3 марта. В этот раз конкуренция между наставниками обострится за счет нового правила, сообщил вещатель.
Первый выпуск 11-го сезона «Голоca» покажут в эфире Первого канала после программы «Время». Как уточнили представители вещателя, теперь на пульте наставников появятся сразу три кнопки. Новая функция будет доступна судьям лишь два раза.
«Нажав на кнопку блокировки, наставник автоматически разворачивает свое кресло к исполнителю и одновременно скрытно блокирует соперника», — отмечается в сообщении.
Если «заблокированный» наставник тоже развернется к участнику, перед ним появится красная дорожка. Она предупредит о невозможности пригласить артиста к себе в команду.
В этом году наставниками 11-го сезона «Голоca» станут Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Баста и Антон Беляев. Актер Дмитрий Нагиев отказался вести проект. Его заменит Яна Чурикова.