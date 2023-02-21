Очередной сезон музыкального шоу «Голос» стартует на Первом канале 3 марта. В этот раз конкуренция между наставниками обострится за счет нового правила, сообщил вещатель.

Первый выпуск 11-го сезона «Голоca» покажут в эфире Первого канала после программы «Время». Как уточнили представители вещателя, теперь на пульте наставников появятся сразу три кнопки. Новая функция будет доступна судьям лишь два раза.

«Нажав на кнопку блокировки, наставник автоматически разворачивает свое кресло к исполнителю и одновременно скрытно блокирует соперника», — отмечается в сообщении.