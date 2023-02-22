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2 часа назад

Актриса Ханна Уэдингем стала соведущей "Евровидения-2023"

Газета.Ru

Актриса Ханна Уэдингем стала соведущей "Евровидения-2023", сообщает The Hollywood Reporter.

Ханна Уэдингем стала соведущей "Евровидения-2023"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Обладательница "Эмми" за сериал Apple TV+ "Тед Лассо" будет вести международный музыкальный конкурс, который пройдет в Ливерпуле с 9 по 13 мая 2023 года.

Кроме нее, ведущими станут британская модель Алиша Диксон и украинская певица Юлия Санина.

Конкурс пройдет в Великобритании, поскольку Украина - победительница предыдущего конкурса - не может принять мероприятие на своей территории ввиду российской спецоперации.

Предполагается, что конкурс будут смотреть около 160 млн зрителей по всему миру.

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