Актриса Ханна Уэдингем стала соведущей "Евровидения-2023", сообщает The Hollywood Reporter.

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Обладательница "Эмми" за сериал Apple TV+ "Тед Лассо" будет вести международный музыкальный конкурс, который пройдет в Ливерпуле с 9 по 13 мая 2023 года.

Кроме нее, ведущими станут британская модель Алиша Диксон и украинская певица Юлия Санина.

Конкурс пройдет в Великобритании, поскольку Украина - победительница предыдущего конкурса - не может принять мероприятие на своей территории ввиду российской спецоперации.