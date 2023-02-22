Эрнст отказался отвечать на вопрос о возвращении шоу Урганта в эфир

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в разговоре с РИА «Новости» отказался комментировать слухи о возвращении шоу «Вечерний Ургант» в эфир.
«Никаких комментариев не даю», — высказался Эрнст.
В феврале 2022 года передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир Первого канала в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом специальной военной операции России на Украине. Позже телеканал опроверг информацию об увольнении телеведущего. В августе 2022 года Ургант попал в список «агентов иностранного влияния», составленный группой по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД).
Ранее Ургант приступил к съемкам нового шоу.