Оксана Самойлова прокомментировала слухи о съемках ее семьи в реалити-шоу

За жизнью этого семейства мы наблюдать никогда не устаем! Поэтому воодушевились, узнав о слухе, что Оксана Самойлова решила снять настоящее реалити-шоу. На трехлетии ее сына Давида засветились микрофоны-петлички на нарядах детей в ее инстаграме*. Ну что это, если не профессиональные съемки?

Фото: Super.ru Super.ru

Поклонники блогерши уж было обрадовались, что теперь смогут видеть кумиров еще чаще. Но Оксана поспешила развеять слухи и сообщила, что спустя годы уговоров наконец создала своим детям их собственный YouTube-канал. «Они реально созданы для Ютуба. Так что теперь можно будет смеяться бесконечно. Пересматривая их ролики», — рассказала она.

Между прочим, Оксана с детьми настроены решительно. Звезда выложила несколько видео с бэкстейджа, где отчетливо видна профессиональная аппаратура и свет. «Теперь все выходные у детей выглядят так. Но это исключительно потому, что они сами этого очень сильно хотят», — объяснила она. Пока известно, что начинающие блогеры под руководством мамы-продюсера будут пробовать разные форматы. Главная идея в том, что дети не отыгрывают, а остаются собой в разных обстоятельствах. Что ж, ждем новых роликов и готовим животы, чтобы от души ухохатываться!