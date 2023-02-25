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21 минуту назад

Наставники «Голоса» смогут мешать друг другу выбирать исполнителей

Слово и Дело

Новый сезон музыкального шоу «Голос» представят зрителям с измененным форматом. Он коснется этапа выбора исполнителей наставниками, сделав конкурентную борьбу более яркой.

Наставники «Голоса» смогут мешать друг другу выбирать исполнителей
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В новом сезоне «Голоса» у наставников появится возможность мешать другим членам жюри выбирать понравившихся певцов. Как сообщает «А теперь внимание!», у членов жюри будут кнопки с именами наставников, с помощью которых они смогут блокировать выбор друг друга. Такой возможностью можно будет воспользоваться только три раза.

11 сезон «Голоса» стартует на Первом канале 3 марта 2023 года. Наставники отберут в свои команды по 12 человек, с которыми будут работать на протяжении сезона.

ТВ,Первый канал,
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