Наставники «Голоса» смогут мешать друг другу выбирать исполнителей

В новом сезоне «Голоса» у наставников появится возможность мешать другим членам жюри выбирать понравившихся певцов. Как сообщает «А теперь внимание!», у членов жюри будут кнопки с именами наставников, с помощью которых они смогут блокировать выбор друг друга. Такой возможностью можно будет воспользоваться только три раза.