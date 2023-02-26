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18 минут назад

Ведущий трэвел-проекта Кардозу расскажет в своем шоу о Тюменской области

Ura.Ru

Ведущий трэвел-проекта «Неизвестные маршруты России» Максим Кардозу побывал вместе с съемочной группой в Тюменской области и записал выпуск о Тобольском материке — возвышенной равнине на правобережье реки Иртыш. Про подготовку нового эпизода шоу рассказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

Ведущий трэвел-проекта Кардозу расскажет о Тюменской области
Фото: Ура.руУра.ру

«Есть в Тобольском районе разлом, где в могучий Иртыш впадает неприметная речушка Сибирка <…> Сегодня показал это удивительное место съемочной группе федерального телеканала „Культура“. Прошли по глубокому снегу вместе с ведущим трэвел-проекта „Неизвестные маршруты России“ Максимом Кардозу», — написал Митрюшкин у себя в telegram-канале.

Он уточнил, что именно река Сибирка по одной из гипотез дала название региону Сибирь. Новый цикл программ про Тюменскую область и в частности это место выпустят в сентябре.

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