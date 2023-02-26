Сосо Павлиашвили спел вместе с дочерью на шоу «Конфетка»

Павлиашвили появился в новом эпизоде «Конфетки» на телеканале ТНТ. Вместе с ним на сцену вышла его дочь. Отец и его наследница исполнили хит Ларисы Панариной «Лето, Сочи, жара». Жюри удивились, что Сандра исполняет рэп. К слову, дуэт до финала так и не дошел.