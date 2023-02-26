Сосо Павлиашвили спел вместе с дочерью на шоу «Конфетка»

Певец Сосо Павлиашвили появился на шоу «Конфетка» с 14-летней дочерью Сандрой. Вместе они исполнили песню «Лето, Сочи, жара».
Павлиашвили появился в новом эпизоде «Конфетки» на телеканале ТНТ. Вместе с ним на сцену вышла его дочь. Отец и его наследница исполнили хит Ларисы Панариной «Лето, Сочи, жара». Жюри удивились, что Сандра исполняет рэп. К слову, дуэт до финала так и не дошел.
На ТНТ вышел пятый эпизод шоу «Конфетка», где звезды исполняют песни с приглашенными гостями. Члены жюри, в свою очередь, оценивают участников передачи. Ранее певец Николай Басков подарил проигравшим конкурсантам 300 тысяч рублей.