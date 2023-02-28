Как Гарик Харламов стал один из самых популярных шоуменов

Российский юморист, телеведущий, актер кино и телевидения Гарик Харламов отмечает день рождения — 28 февраля ему исполняется 42 года. С каких проектов начиналась его карьера и чем он занимается сейчас, читайте в материале «Рамблера».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Когда Харламов был подростком, его родители развелись, и отец забрал сына с собой в США. В 14 лет Гарик (настоящее имя звезды – Игорь) прошел отбор в школу и театр «Харендт». В группе он был единственным русским. Учителем Харламова был американский актер Билли Зейн, известный по фильму «Титаник». Параллельно Гарик подрабатывал, продавая сотовые телефоны и стоя за прилавком в ресторане быстрого питания McDonald’s.

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В 1999 году будущий артист вернулся в Москву, где с двоюродным братом ходил по вагонам метро, пел песни под гитару и рассказывал анекдоты на Арбате. В столице он окончил Государственный университет управления по специальности «Управление персоналом», параллельно выступая в КВН. После он стал резидентом Comedy Club, благодаря которому прославился на всю страну и смог реализовывать собственные проекты.

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Гарику Харламову всегда было интересно пробовать свои силы в новых проектах. Так, в 2007 году в прокат вышел его «Самый лучший фильм», в 2009 году — его продолжение «Самый лучший фильм 2», а в 2011 году — «Самый лучший фильм 3-ДЭ». В них Харламов не только снялся как актер, но и выступил в роли сценариста и продюсера.

На заре карьеры в кино артист также засветился в сериалах «Саша+Маша», «Моя прекрасная няня», «Счастливы вместе», «Южное Бутово». Был приглашенным гостем в передачах «Вечерний Ургант», «Оливье шоу», «Убойный вечер», «Большая разница», «Прожекторперисхилтон». Вел «Бульдог-шоу» на канале НТВ, реалити-шоу «Офис» и «Три обезьяны», работал ведущим на телеканале «Муз-ТВ».

Кадр из фильма "Самый лучший фильм"

Харламов также неоднократно выступал в качестве актера озвучивания: его голосами говорят герои мультфильмов «Смешарики. Легенда о золотом драконе», «Богатырша», «Оз: Возвращение в Изумрудный Город».

В 2019 году на канале «ТНТ» вышел сериал «Гусар» с Харламовым в главной роли. В 2021 году создатели проекта приступили к съемкам продолжения шоу. Осенью того же года на ТНТ состоялась премьера грандиозного юмористического шоу «Игра», одним из членов жюри которого стал Гарик Харламов. Помимо съемок в кино и юмористических шоу, артист активно участвует в записи рекламных роликов для известных брендов, а также выступает в качестве ведущего мероприятий.