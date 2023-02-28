Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+9° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
1 час назад

Михаил Турецкий дал оценку шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов»

RT на русском

Народный артист России, певец, основатель арт-группы «Хор Турецкого» Михаил Турецкий, который вошёл в число судей вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов» на телеканале «Россия 1», высказался о пользе подобных шоу для тех, кто хочет раскрыть свой талант.

Турецкий дал оценку шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В беседе с «Вечерней Москвой» артист признался, что много раз был в числе судей на других проектах и положительно относится к подобным шоу.

«С точки зрения выявления талантов такие шоу полезны. Есть люди одарённые, но не знающие своего предназначения в жизни, они приходят на конкурс, и им подсказывают направление… Участие в конкурсах полезно, там многое объяснят. Может, не всегда объективно, но в основном справедливость торжествует, если ты действительно талантлив», — поделился Турецкий.

ТВ,Михаил Турецкий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий