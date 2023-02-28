Турецкий дал оценку шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов»

«С точки зрения выявления талантов такие шоу полезны. Есть люди одарённые, но не знающие своего предназначения в жизни, они приходят на конкурс, и им подсказывают направление… Участие в конкурсах полезно, там многое объяснят. Может, не всегда объективно, но в основном справедливость торжествует, если ты действительно талантлив», — поделился Турецкий.