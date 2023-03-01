Половинкин — о юморе, шутках про жену и своем настоящем имени

Иван Половинкин стал известен как резидент Comedy Club благодаря своим монологам об отношениях с женой. По крайней мере, именно короткие ролики из этих выступлений завирусились в социальных сетях.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Обижается ли его жена на шутки о себе, настоящее ли у него имя или это псевдоним, что он думает о будущем Comedy Club, которому в этом году исполняется 18 лет?

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На эти и другие вопросы Иван серьезно (а иногда и нет) ответил в интервью «Слово и Дело».

— Говорят, что Половинкин — это псевдоним. Это правда?

— Половинкин — это не псевдоним (улыбается). Хотя примерно 90% людей задает этот вопрос. Нет, это не псевдоним. Это настоящая фамилия, и я кайфую от нее! И даже если бы мне пришлось выбирать псевдоним — «Половинкин» был бы одним из первых вариантов (смеется). На самом деле, прикольно, что у меня такая фамилия — она встречается не очень часто. Но ее можно услышать, например, в сериале «Южный парк» или в нескольких эпизодах «Ералаша».

— Кто из резидентов Comedy Club повлиял на твое творчество как стендап-комика больше всего? Чьи монологи кажутся тебе самыми удачными?

— Слушайте, на этот вопрос невозможно ответить одной или двумя фамилиями. Это общий момент — каждый резидент влияет на тебя. Так же, как я, надеюсь, влияю на остальных, потому что это совместная работа. Ты смотришь на коллег и выбираешь лучшее, анализируешь, что и как «заходит» публике. Конечно, брать друг от друга хочется только то, что работает. Иногда после выступления к тебе подходят Демис, или Воля, или Харламов, или продюсеры и говорят: «Блин, чувак, вот это было классно!» А в другой раз говорят: «Вот здесь надо доработать!» Мы друг другу подсказываем и помогаем. Так что все резиденты влияют на меня!

— Как, на твой взгляд, изменился юмор в России в последнее время?

— Это во многом дело вкуса. Допустим, какие-то монологи у Паши Воли мне нравятся, а какие-то — нет. То же самое с Бебуром (Андрей Бебуришвили. — Прим.ред.) и другими резидентами. У Женьки Синякова есть обалденные монологи! А есть и такие, о которых я думаю: «Вот я бы эту тему не стал раскрывать, а он раскрыл». Но и тут многое зависит от предпочтений и от умения раскрыть конкретную тему. Все сказанное касается и моих монологов тоже: я знаю, что есть выступления, которые «заходят» и нравятся людям, а есть те, про которые зритель может сказать: «О чем это вообще?!» Я хотел сказать одно, но что-то не сложилось, люди недослышали и недопоняли меня.

Слово и Дело

Насчет изменений, юмор вообще в мире меняется — это нормально. Интересно посмотреть на то, что было 50-60 лет назад, потом на то, над чем смеялись люди лет 30 назад, и в конце — что веселит зрителей сейчас. Давайте будем честны, тот же Comedy Club за свои почти 20 лет существования сильно поменялся. И я стал другой за те десять лет, которые занимаюсь юмором. Мы же все растем. И артисты растут вместе со своей публикой. Хочется экспериментировать. Вот ты пишешь, пишешь, пишешь — допустим, о семье, об отношениях, о чем-то еще. А потом такой: «Вау! Я хочу попробовать вот такое сделать и вот об этом написать!» И пробуешь. Таким образом, наверное, юмор и меняется. Конечно, влияет и мировая повестка. Это естественно и нормально.

Плюс юмор — это же все-таки отдушина, это возможность поделиться всем тем, что накопилось у людей. Так что мы, получается, «душнилы юмора» (смеется). То есть «отдушины юмора»! Мы те люди, которые со сцены говорят о том, что остальные обсуждают на кухне или о чем только думают.

— Говорят, что чем популярнее ты становишься, тем свободнее можешь быть в своих высказываниях. Насколько справедливо такое мнение, когда речь идёт о юморе?

— Чем популярнее ты становишься, тем больше ответственности возникает за каждое высказывание. Люди могут вырвать из контекста что-то сказанное тобой, вставить это в желтую прессу — и создать таким образом вокруг тебя капец какое новостное поле! А ты потом будешь сокрушаться: «Что происходит?! Я этого не говорил, я говорил абсолютно другое!» Чем популярнее ты становишься, тем пристальнее за тобой следят, тем больше стараются тебя где-то подловить. Хотя, конечно, все зависит от людей. Но я в любом случае считаю, что с ростом популярности ты должен становиться умнее, а в своих высказываниях — внимательнее. Нужно следить, что и где ты говоришь.

Есть и другие истории: иногда неизвестные люди становятся популярны только за счет своих ярких высказываний в желтой прессе. Но этот хайп длится всего несколько дней, затем про человека опять забывают.

— Вы чаще всего шутите об отношениях с женой. Она не обижается? В целом, жена как-то контролирует ваши шутки о себе?

— Она адекватная девушка. Я люблю одну из своих шуток на эту тему: моя жена абсолютно не обижается на шутки, потому что она была на Бали! (улыбается) Вот с чего обижаться-то? Все нормально! (смеется) Она же понимает, что это все юмор. Что-то я беру из жизни, что-то — услышал, еще что-то — подсмотрел у друзей, а иногда и вовсе прочитал где-то в новостях. Потом все пропускаю через собственный опыт, переношу на свои отношения с супругой, и получаются шутки. Обижаться на них мне кажется странным и глупым. Это же работа. Это как обижаться на писателей, которые про кого-то пишут в своих книгах. Мы просто пишем о ситуациях из жизни — я делаю это в юмористическом ключе.

— Какие темы в юморе для вас под запретом?

— На самом деле, для меня нет прямо запретов. Но есть другое правило: я не пишу и не говорю со сцены о том, в чем не разбираюсь. Вот я разбираюсь в отношениях, в дружбе, во взаимоотношениях детей и родителей — я про них пишу шутки. А в истории или политике, допустим, не особо разбираюсь — и не говорю об этом. Глупо было бы писать стендап на ту тему, в которой ничего не понимаешь. Я же напишу глупость, зритель заметит это и начнется: «Ааа, вот, видишь, какой ты глупый человек, ты написал здесь неправильно!» И зачем?

Слово и Дело

Ведь аудитория у нас совсем не глупая. Она вместе с нами растет. И практика, и наблюдения показывают, что люди сейчас много читают и о многом узнают. То есть они и подловить тебя могут на незнании.

— Comedy Club в свое время пришел на смену комедийным шоу других каналов, ознаменовав новую эпоху юмора. В апреле этого года Comedy Club исполнится 18 лет. На ваш взгляд, какой формат придет на смену этому шоу?