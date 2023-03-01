Известная юмористка призналась, что хочет уйти с шоу на ТНТ

У Виктории Складчиковой — юмористки, участницы проекта "Stand Up на ТНТ" — периодически появляются мысли о том, чтобы покинуть шоу. Об этом она рассказала в YouTube-интервью журналисту Карену Адамяну.

Фото: "Stand Up на ТНТ" "Stand Up на ТНТ"

Складчикова подчеркнула, что "Stand Up на ТНТ" позволил ей получить ценный опыт и стать популярной. Но Виктории хочется быть свободнее в творчестве, работать в более крупных жанрах: например, написать сольный концерт.

В последний год Складчикова пыталась совмещать работу в "Stand Up на ТНТ", для которого она пишет монологи, и готовить сольник, но сил не хватило в итоге ни на то, ни на другое:

"И сольник как попало набросала, и монологи плохие сдала", — рассказала юмористка.

Виктория Складчикова участвовала и в других юмористических проектах на ТНТ: в "Comedy Баттле" и "Открытом микрофоне". Последние пять лет выступает с монологами в "Stand Up на ТНТ".