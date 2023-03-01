Шоу «Голос» ждут радикальные перемены

Первый сезон музыкального шоу «Голос» после смерти Александра Градского не будет похож на предыдущие. Продюсеры программы решились на радикальные перемены.

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Долгое время вокруг самого популярного в стране музыкального шоу-проекта «Голос» ходило немало слухов. После смерти Александра Градского зрителям было сложно даже вообразить, как программа будет существовать дальше. Однако продюсеры все-таки сумели удивить поклонников.

Одиннадцатый сезон «Голоса» стартует уже совсем скоро и теперь члены жюри, они же наставники смогут не только выбирать себе одаренных участников в команду, но и заранее блокировать такую возможность у мнимых конкурентов.

К привычной красной кнопке на кресле наставников добавили еще три — с перечеркнутыми именами коллег. Два раза за весь проект члены жюри смогут «отбить» запавшего в душу участника у одного из своих соперников.

«Нажав на кнопку блокировки, наставник автоматически разворачивает свое кресло к исполнителю и одновременно скрыто блокирует соперника. Если заблокированный наставник решит развернуться, он это сделает, но перед ним загорится «красная дорожка» блокировки, он не сможет пригласить участника в команду. У правила немало нюансов, что обострит интригу», — цитируют шоураннеров интернет-издания.