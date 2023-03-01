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3 часа назад

Шоу «Голос» ждут радикальные перемены

Eva.ru

Первый сезон музыкального шоу «Голос» после смерти Александра Градского не будет похож на предыдущие. Продюсеры программы решились на радикальные перемены.

Шоу «Голос» ждут радикальные перемены
Фото: Eva.ruEva.ru

Долгое время вокруг самого популярного в стране музыкального шоу-проекта «Голос» ходило немало слухов. После смерти Александра Градского зрителям было сложно даже вообразить, как программа будет существовать дальше. Однако продюсеры все-таки сумели удивить поклонников.

Одиннадцатый сезон «Голоса» стартует уже совсем скоро и теперь члены жюри, они же наставники смогут не только выбирать себе одаренных участников в команду, но и заранее блокировать такую возможность у мнимых конкурентов.

К привычной красной кнопке на кресле наставников добавили еще три — с перечеркнутыми именами коллег. Два раза за весь проект члены жюри смогут «отбить» запавшего в душу участника у одного из своих соперников.

«Нажав на кнопку блокировки, наставник автоматически разворачивает свое кресло к исполнителю и одновременно скрыто блокирует соперника. Если заблокированный наставник решит развернуться, он это сделает, но перед ним загорится «красная дорожка» блокировки, он не сможет пригласить участника в команду. У правила немало нюансов, что обострит интригу», — цитируют шоураннеров интернет-издания.

Напомним, что судьями в новом сезоне будут Баста, Полина Гагарина, Владимир Пресняков и Антон Беляев.

ТВ,Антон Беляев,Александр Градский,Полина Гагарина,Владимир Пресняков,
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