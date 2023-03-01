Финал шоу «Ну-ка, все вместе!». Битва сезонов. состоится 3 марта

В предстоящую пятницу, 3 марта, в 21:30 на телеканале «Россия» состоится финал шоу «Ну-ка, все вместе!». Битва сезонов.

Наконец, известны имена всех финалистов суперсезона. В их число попали: Арпи Абкарян, Moscow Gospel Team, Симона Куприна, фолк-группа «Русский праздник», Яна Блиндер, Валерия Белова, Эрик Панич, Дарья Храмова.

Кроме того, Сергей Лазарев предложил жюри вернуть в шоу с помощью тайного голосования одного из трёх конкурсантов, которые не прошли в финал. Так, место девятого финалиста занял Сергей Павловский.

В финале место жюри займёт специальная гостья – Лариса Долина.

«Так как это суперфинал и суперсезон, я буду выбирать самых суперских» – сообщила артистка.

Кроме того, впервые в сотне появятся Брэндон Стоун и блогер Егор Шип, а также брат Дмитрия Колдуна – Георгий. Всех членов жюри объединяет одно – они не представляют свою жизнь без музыки.