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1 час назад

Клава Кока спровоцировала слухи о съемках в "Давай поженимся!"

Газета.Ru

Певица Клава Кока спровоцировала слухи в социальных сетях об участии в шоу «Давай поженимся!».

Кока спровоцировала слухи о съемках в "Давай поженимся!"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Кока опубликовала снимок со съемок нового шоу. На фото артистка позирует с ведущей «Давай поженимся!» Розой Сябитовой. «Давай поженимся 2.0»?» — подписала публикацию музыкантка.

Поклонники выразили восторг от встречи звезд. Многие из них предположили, что Кока может стать новой ведущей программы.

Ранее Сябитова заявила о необходимости смены формата «Давай поженимся!». По ее мнению, в шоу стоит пригласить молодую ведущую. Сваха предложила кандидатуру Коки на подобную роль. В свою очередь певица согласилась стать ведущей передачи.

ТВ,Клава Кока,
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