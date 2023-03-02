Кока спровоцировала слухи о съемках в "Давай поженимся!"

Певица Клава Кока спровоцировала слухи в социальных сетях об участии в шоу «Давай поженимся!».
Кока опубликовала снимок со съемок нового шоу. На фото артистка позирует с ведущей «Давай поженимся!» Розой Сябитовой. «Давай поженимся 2.0»?» — подписала публикацию музыкантка.
Поклонники выразили восторг от встречи звезд. Многие из них предположили, что Кока может стать новой ведущей программы.
Ранее Сябитова заявила о необходимости смены формата «Давай поженимся!». По ее мнению, в шоу стоит пригласить молодую ведущую. Сваха предложила кандидатуру Коки на подобную роль. В свою очередь певица согласилась стать ведущей передачи.