Кока спровоцировала слухи о съемках в "Давай поженимся!"

Певица Клава Кока спровоцировала слухи в социальных сетях об участии в шоу «Давай поженимся!».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Кока опубликовала снимок со съемок нового шоу. На фото артистка позирует с ведущей «Давай поженимся!» Розой Сябитовой. «Давай поженимся 2.0»?» — подписала публикацию музыкантка.

Поклонники выразили восторг от встречи звезд. Многие из них предположили, что Кока может стать новой ведущей программы.