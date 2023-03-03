Продюсер "Открытого микрофона" открыла судьбу шоу

Юмористка Ирина Мягкова, которая продюсировала шоу ТНТ "Открытый микрофон", рассказала, что в этом году шоу не будет в эфире. Соответствующая информация появилась в ее телеграм-канале.

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Мягкова пояснила, что останется продюсером ТНТ, но конкретно с "Открытым микрофоном" работать не будет, поскольку проект в 2023 году не появится в эфире.