Продюсер "Открытого микрофона" открыла судьбу шоу

Юмористка Ирина Мягкова, которая продюсировала шоу ТНТ "Открытый микрофон", рассказала, что в этом году шоу не будет в эфире. Соответствующая информация появилась в ее телеграм-канале.
Мягкова пояснила, что останется продюсером ТНТ, но конкретно с "Открытым микрофоном" работать не будет, поскольку проект в 2023 году не появится в эфире.
"Открытый микрофон" — юмористическое шоу на телеканале ТНТ. В нем начинающие комики соревнуются за приз в три миллионов рублей. По итогам проекта есть возможность попасть в основной состав шоу "Stand Up на ТНТ".