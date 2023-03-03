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1 час назад

Продюсер шоу "Открытый микрофон" раскрыла, что его ждет в 2023 году

Мира Маркина

Юмористка Ирина Мягкова, которая продюсировала шоу ТНТ "Открытый микрофон", рассказала, что в этом году шоу не будет в эфире. Соответствующая информация появилась в ее телеграм-канале.

Продюсер "Открытого микрофона" открыла судьбу шоу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мягкова пояснила, что останется продюсером ТНТ, но конкретно с "Открытым микрофоном" работать не будет, поскольку проект в 2023 году не появится в эфире.

"Открытый микрофон" — юмористическое шоу на телеканале ТНТ. В нем начинающие комики соревнуются за приз в три миллионов рублей. По итогам проекта есть возможность попасть в основной состав шоу "Stand Up на ТНТ".

Известная российская юмористка призналась, что хочет уйти с шоу на ТНТ

Ранее юмористка рассказала о зависти к комикам шоу "Stand Up на ТНТ".

ТВ,Ирина Мягкова,
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