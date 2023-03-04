Победитель шоу "Ну-ка, все вместе!" получил миллион

"Я не ожидал и не был нацелен на победу, потому что мне важнее был сам процесс, и возможность показать себя с новой стороны и дойти до финала! Это шоу на меня сильно повлияло, и я в очередной раз понял мысль, которую всегда проговариваю и себе, и своим ученикам: главное не пытаться спеть или выступить лучше, чем кто-то", - поделился он.