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18 минут назад

Победитель шоу "Ну-ка, все вместе!" получил миллион

Газета.Ru

Победителем вокального шоу на канале "Россия" "Ну-ка, все вместе!" стал Сергей Павловский из Томска. Об этом сообщает kp.ru.

Победитель шоу "Ну-ка, все вместе!" получил миллион
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На втором месте оказалась Дарья Храмова, на третьем - Арпи Абкарян.

27-летнему Павловскому, которого в соцсетях называют "двойником Витаса", достанутся денежный приз в размере миллиона рублей и песня в подарок от поэта и композитора Олега Влади.

С песней, которую специально для победителя напишет Влади, Сергей откроет новый 5-й сезон шоу.

"Я не ожидал и не был нацелен на победу, потому что мне важнее был сам процесс, и возможность показать себя с новой стороны и дойти до финала! Это шоу на меня сильно повлияло, и я в очередной раз понял мысль, которую всегда проговариваю и себе, и своим ученикам: главное не пытаться спеть или выступить лучше, чем кто-то", - поделился он.

ТВ,Сергей Павловский,
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