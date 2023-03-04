Победитель шоу "Ну-ка, все вместе!" получил миллион

Победителем вокального шоу на канале "Россия" "Ну-ка, все вместе!" стал Сергей Павловский из Томска. Об этом сообщает kp.ru.
На втором месте оказалась Дарья Храмова, на третьем - Арпи Абкарян.
27-летнему Павловскому, которого в соцсетях называют "двойником Витаса", достанутся денежный приз в размере миллиона рублей и песня в подарок от поэта и композитора Олега Влади.
С песней, которую специально для победителя напишет Влади, Сергей откроет новый 5-й сезон шоу.
"Я не ожидал и не был нацелен на победу, потому что мне важнее был сам процесс, и возможность показать себя с новой стороны и дойти до финала! Это шоу на меня сильно повлияло, и я в очередной раз понял мысль, которую всегда проговариваю и себе, и своим ученикам: главное не пытаться спеть или выступить лучше, чем кто-то", - поделился он.