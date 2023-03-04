Надежда Бабкина будет мирить родственников в новой программе НТВ

Народная артистка России Надежда Бабкина будет ведущего нового шоу НТВ "Прошу, прости", сообщает "Российская газета". Суть программы в том, чтобы примирить поссорившихся родственников.

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Надежда Бабкина считает прощать, не обижаться на несправедливость — важнейшее умение. По словам артистки, она не сразу научилась жалеть своих обидчиков и пробовать понять их. Теперь ее навыки будут помогать участникам телепроекта.

Согласно релизу НТВ, "Прошу, прости" находится на этапе кастингов.