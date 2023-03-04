Надежда Бабкина будет мирить родственников в новой программе НТВ

Народная артистка России Надежда Бабкина будет ведущего нового шоу НТВ "Прошу, прости", сообщает "Российская газета". Суть программы в том, чтобы примирить поссорившихся родственников.
Надежда Бабкина считает прощать, не обижаться на несправедливость — важнейшее умение. По словам артистки, она не сразу научилась жалеть своих обидчиков и пробовать понять их. Теперь ее навыки будут помогать участникам телепроекта.
Согласно релизу НТВ, "Прошу, прости" находится на этапе кастингов.
Шоу станет вторым на НТВ с Надеждой Бабкиной в качестве ведущей. Она также возглавит команду стилистов-любителей в программе "Модный vs Народный". Образы, которые создаст Бабкина и ее коллеги, будут конкурировать с нарядами, которые составят профессиональные стилисты под руководством Влада Лисовца.