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3 часа назад

Певица Надежда Бабкина будет мирить родственников в новой программе НТВ

Мира Маркина

Народная артистка России Надежда Бабкина будет ведущего нового шоу НТВ "Прошу, прости", сообщает "Российская газета". Суть программы в том, чтобы примирить поссорившихся родственников.

Надежда Бабкина будет мирить родственников в новой программе НТВ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Надежда Бабкина считает прощать, не обижаться на несправедливость — важнейшее умение. По словам артистки, она не сразу научилась жалеть своих обидчиков и пробовать понять их. Теперь ее навыки будут помогать участникам телепроекта.

Согласно релизу НТВ, "Прошу, прости" находится на этапе кастингов.

Молодой PR-директор певицы Надежды Бабкиной выложил совместное фото с ней

Шоу станет вторым на НТВ с Надеждой Бабкиной в качестве ведущей. Она также возглавит команду стилистов-любителей в программе "Модный vs Народный". Образы, которые создаст Бабкина и ее коллеги, будут конкурировать с нарядами, которые составят профессиональные стилисты под руководством Влада Лисовца.

Ранее Марина Кравец рассказала, в каких шоу отказывалась работать.

ТВ,Марина Кравец,Надежда Бабкина,
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