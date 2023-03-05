Почему Андрея Малахова уволили с «Прямого эфира»

Несколько дней назад на телевидение вышел новый эпизод телешоу «Прямой эфир». Многие годы его ведущим был Андрей Малахов. Однако, новый выпуск был без любимого ведущего. В сети тут же стали обсуждать, что могла стать причиной не явки Малахова в шоу. Несмотря на то, что делать какие-либо выводы еще рано, на просторах рунета уже появились несколько вариантов.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Кто-то считает, что Андрей Малахов попросту взял отпуск. В последние годы телеведущий упорно работал и не брал выходные. Пользователи сети утверждают, что Андрей выглядел плоховато. Другие, предполагают, что Малахов вернулся на Первый канал. Отметим, что также несколько дней назад Малахов был замечен на местном шоу «Первого». Добавим, что сам телеведущий еще никак не комментировал произошедшее. У звездного продюсера Алексея Остудина на этот счет есть свое мнение.

«Он всегда въедливо подходил к процессу создания программы, но регулярно пропускать столько жути через себя тяжело. Может надоесть. Вообще нет ничего плохого, что у разных программ разные ведущие. Плохо, когда один делает несколько проектов. Это не дает дорогу молодым», — рассказывает Остудин.