Программу "Давай поженимся" решили не возвращать в эфир

Телепрограмма "Давай поженимся" в обозримой перспективе не вернется в эфир. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на неназванного представителя команды проекта.
В публикации отмечается, что "никаких съемок "женилок" не запланировано".
Отметим, что в последние пару месяцев слухи о возвращении шоу в эфир Первого канала подогревает одна из ведущих передачи Роза Сябитова. Она, например, недавно предложила переформатировать программу, сделать ее более молодежной и в качестве ведущей пригласить Клаву Коку.
Сама Клава Кока заочно согласилась поучаствовать в проекте, если к ней поступит такое предложение. И сняла Сябитову в своем клипе.
Ну а Лариса Гузеева пока ведет подкасты в ночном эфире первого канала. Она, кстати, и ранее высказывалась о том, что программа "Давай поженимся" канула в Лету.
За последний год сетка вещания Первого канала претерпела значительные изменения, что не могло не сказаться на занятости ведущих. Гузеева и Сябитова стали реже появляться на экране, то Надежда Бабкина развила бурную деятельность на НТВ. Певица, в частности, будет вести на этом телеканале сразу два шоу - в одном она будет учить телезрителей одеваться, а в другом - мирить их после ссор. Главное - не перепутать.