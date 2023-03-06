Программу "Давай поженимся" решили не возвращать в эфир

Телепрограмма "Давай поженимся" в обозримой перспективе не вернется в эфир. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на неназванного представителя команды проекта.

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В публикации отмечается, что "никаких съемок "женилок" не запланировано".

Отметим, что в последние пару месяцев слухи о возвращении шоу в эфир Первого канала подогревает одна из ведущих передачи Роза Сябитова. Она, например, недавно предложила переформатировать программу, сделать ее более молодежной и в качестве ведущей пригласить Клаву Коку.

Сама Клава Кока заочно согласилась поучаствовать в проекте, если к ней поступит такое предложение. И сняла Сябитову в своем клипе.

Ну а Лариса Гузеева пока ведет подкасты в ночном эфире первого канала. Она, кстати, и ранее высказывалась о том, что программа "Давай поженимся" канула в Лету.