Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+15° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
12 минут назад

Программу "Давай поженимся" решили не возвращать в эфир

Российская Газетаиещё 1

Телепрограмма "Давай поженимся" в обозримой перспективе не вернется в эфир. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на неназванного представителя команды проекта.

Программу "Давай поженимся" решили не возвращать в эфир
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В публикации отмечается, что "никаких съемок "женилок" не запланировано".

Отметим, что в последние пару месяцев слухи о возвращении шоу в эфир Первого канала подогревает одна из ведущих передачи Роза Сябитова. Она, например, недавно предложила переформатировать программу, сделать ее более молодежной и в качестве ведущей пригласить Клаву Коку.

Сама Клава Кока заочно согласилась поучаствовать в проекте, если к ней поступит такое предложение. И сняла Сябитову в своем клипе.

Ну а Лариса Гузеева пока ведет подкасты в ночном эфире первого канала. Она, кстати, и ранее высказывалась о том, что программа "Давай поженимся" канула в Лету.

За последний год сетка вещания Первого канала претерпела значительные изменения, что не могло не сказаться на занятости ведущих. Гузеева и Сябитова стали реже появляться на экране, то Надежда Бабкина развила бурную деятельность на НТВ. Певица, в частности, будет вести на этом телеканале сразу два шоу - в одном она будет учить телезрителей одеваться, а в другом - мирить их после ссор. Главное - не перепутать.

ТВ,Клава Кока,Надежда Бабкина,Роза Сябитова,Лариса Гузеева,Первый канал,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий