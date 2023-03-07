Стартует новое шоу "Моя мелодия"

17 марта на канале "Россия" состоится премьера нового музыкального шоу "Моя мелодия", ведущим которой станет певец и народный артист России Николай Басков.

Фото: Ревизор Ревизор

Первый выпуск шоу выйдет на канале в 21:30 по Московскому времени.