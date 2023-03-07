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1 час назад

Стартует новое шоу "Моя мелодия"

Ревизор.ruиещё 2

17 марта на канале "Россия" состоится премьера нового музыкального шоу "Моя мелодия", ведущим которой станет певец и народный артист России Николай Басков.

Стартует новое шоу "Моя мелодия"
Фото: РевизорРевизор

Первый выпуск шоу выйдет на канале в 21:30 по Московскому времени.

Правила программы таковы: гости услышат "свою мелодию", которая сыграла значимую роль в их жизни. Однако участники шоу не знают, какую мелодию для них подготовили близкие, друзья и коллеги.

В новой программе также примут участие оперный певец Ильдар Абдразаков, композитор Александр Зацепин, актер Геннадий Хазанов, кинорежиссер Карен Шахназаров, телеведущая Ангелина Вовк, исполнители Филипп Киркоров, Дмитрий Маликов, Игорь Николаев, Лариса Долина и другие.

ТВ,Александр Зацепин,Геннадий Хазанов,Лариса Долина,Ангелина Вовк,Дмитрий Маликов,Ильдар Абдразаков,Николай Басков,Карен Шахназаров,Игорь Николаев,Филипп Киркоров,
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