"МЕДИА1” запускает бета-версию платформы MUZTUBE

“Мы видим 2 основных запроса от нашей аудитории в цифровой среде — на новости музыки и на сам видео контент — клипы. Прежде чем создать высокотехнологичную платформу, мы силами небольшой команды собственной разработки создали работающую бета-версию MUZTUBE. Мы провели Custdev проекта, сейчас хотим протестировать платформу на аудитории. Cтанет ли MUZTUBE автономной платформой или просто более расширенной версией сайта «МУЗ-ТВ» покажет время. Но мы намерены развивать его в эффективный для артистов и рекламодателей инструмент, а также востребованный для аудитории сервис. В будущем мы планируем максимальную “коллаборацию” с эфиром “МУЗ-ТВ”, новые «фичи» для пользователей, а также опции, полезные для партнеров, которых мы, кстати, приглашаем к сотрудничеству”, — директор по цифровой трансформации и стратегическому маркетингу «МЕДИА1» Рубен Оганесян.