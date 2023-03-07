"МЕДИА1” запускает бета-версию платформы MUZTUBE

Запуск нового портала клипов и новостей MUZTUBE, объединившего компетенции главного музыкального канала страны и команды диджитал департамента “МЕДИА1”, является продолжением стратегии развития группы компаний в области цифровой трансформации.
Сейчас MUZTUBE работает в режиме бета-версии.
“Мы видим 2 основных запроса от нашей аудитории в цифровой среде — на новости музыки и на сам видео контент — клипы. Прежде чем создать высокотехнологичную платформу, мы силами небольшой команды собственной разработки создали работающую бета-версию MUZTUBE. Мы провели Custdev проекта, сейчас хотим протестировать платформу на аудитории. Cтанет ли MUZTUBE автономной платформой или просто более расширенной версией сайта «МУЗ-ТВ» покажет время. Но мы намерены развивать его в эффективный для артистов и рекламодателей инструмент, а также востребованный для аудитории сервис. В будущем мы планируем максимальную “коллаборацию” с эфиром “МУЗ-ТВ”, новые «фичи» для пользователей, а также опции, полезные для партнеров, которых мы, кстати, приглашаем к сотрудничеству”, — директор по цифровой трансформации и стратегическому маркетингу «МЕДИА1» Рубен Оганесян.
MUZTUBE — это площадка, на которой будет всё о музыке и сама музыка одновременно. На полной версии портала пользователи смогут смотреть клипы, живые выступления и концерты, следить за премьерами, читать новости и интервью со звёздами шоу-бизнеса.
Кроме этого, на MUZTUBE будут регулярно появляться эксклюзивные рубрики, авторские плейлисты от музыкальных звезд, а также подборки по жанрам, гороскопам, настроению и ситуациям: ностальгия, отпуск, вечеринка и многое другое.
Пользователям MUZTUBE уже сейчас доступен основной функционал платформы с системой рекомендаций и новыми технологическими решениями, такими, например, как навигация плеера. В плеере MUZTUBE автоматически появляется «меню-пульт» с четырьмя кнопками (хитовое, новое, muznews, еще). С развитием платформы каждая кнопка станет отдельным разделом с подборкой рекомендаций, а выбор «что смотреть» у пользователей станет еще больше.
Аудитория платформы — женщины и мужчины в возрасте от 15 до 40 лет, которые любят современную музыку, объединяются в сообщества по музыкальным предпочтениям, поют в кругу друзей в караоке и обсуждают новости звезд.
Команда MUZTUBE выделяет для себя две ключевые задачи по дальнейшему развитию портала. Первая — увеличение и расширение разными жанрами музыкальной библиотеки. Вторая — совершенствование функционала платформы и разработка дополнительных функций и инструментов для пользователей.
«МЕДИА1» — ведущая российская группа компаний, объединяющая динамично развивающиеся активы: телеканалы «МУЗ-ТВ», «Ю», «СОЛНЦЕ», оператора наружной рекламы Gallery и «Выбери Радио». Общий охват аудитории составляет более 100 млн. человек в месяц. Ключевым приоритетом компании является развитие активов в традиционной и цифровой средах с акцентом на высокую экономическую эффективность и лидерство в выбранных нишах.