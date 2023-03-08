Телеведущая назвала шесть способов быстро запомнить любой текст

Существует несколько эффективных методик, которые помогут не просто запомнить текст, но еще и красиво преподнести его аудитории. Особенно это полезно тем, для кого выступление перед людьми — часть работы. Как быстро запомнить любой текст, «Вечерней Москве» рассказала телеведущая и модель Оксана Ли.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Выстраивайте логическую цепочку

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В каждом тексте есть определенная структура, логическое развитие. Материал намного проще воспринимается, когда одна мысль плавно перетекает в другую. Разделите текст на части: вступление, главное и заключение. В каждой из них определите идею и проследите, как все они связаны друг с другом. Двигайтесь по тексту от главной мысли, понемногу раскрывая детали, или от примеров переходите к логическому концу.

Слушайте свою речь

Для подключения словесно-логической памяти проговаривайте текст вслух, причем несколько раз подряд. Так вы хорошо услышите свою интонацию, паузы, которые делаете, и то, с какой скоростью читаете. Репетиция чтения текста обязательна при наличии слов, которые трудно выговорить. Прогнав материал несколько раз, вы сделаете его более живым и легким для понимания.

Делайте привязку к жестам

У актеров есть интересный способ запоминания текста. Для своих реплик они придумывают определенные жесты. Например, перед началом монолога актер возьмет в руки стакан. Таким образом, в памяти сохранится ассоциация, и он без проблем вспомнит нужный отрывок. Так привязываются двигательная память и словесная. Процесс работает и в обратном порядке. Когда актер начнет зачитывать текст, его рука автоматически потянется к стакану.

Текст, зачитанный без интонации, словно с механическим произношением, не запомнится ни вам, ни аудитории. Любой материал нужно дополнять эмоциями. Проверьте себя: вероятнее всего, вы не запомнили всех деталей сюжета интересного фильма, но эмоциональное впечатление о нем останется в памяти надолго. По этой причине в тексте должны быть переданы чувства.

Визуализируйте текст в голове

Еще один интересный прием, который хорошо работает у людей с визуальной памятью. Представьте свои реплики в виде напечатанного текста. Для лучшей наглядности «выделите» важные слова или тезисы яркими маркерами. Многим так проще ориентироваться, поскольку в памяти остается полноценная «шпаргалка», которую можно буквально прочитать.

Придумайте необычные ассоциации

В школах по ораторскому искусству рекомендуют использовать образную память. Выберите мысль или ключевую фразу в каждом разделе текста и придумайте для них ассоциацию. Интересно, что чем более необычной она будет, тем легче запомнится. Наш мозг как бы удивляется такой связи, поэтому впечатление от нее остаются надолго.

Нанизывайте фрагменты текста

Вы знали, что мозг усердно концентрируется на задаче всего 20 минут? По этой причине рекомендуется большой текст разбивать на небольшие участки. Постепенно запоминайте каждый из них, а потом, словно нанизывая один на другой, в памяти сохраните весь текст. Вспомните, как в школе учили большие стихи: пошагово, с каждым разом на одно четверостишие больше.