Батрутдинов провел игру Высшей лиги КВН вместо Маслякова

Шоумен Тимур Батрутдинов провел третью игру 1/8 финала Высшей лиги КВН вместо многолетнего ведущего программы Александра Маслякова , который в этом сезоне решил взять паузу. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Тимур Батрутдинов, который уже много лет является одним из резидентов Comedy Club, ранее сам играл в КВН в команде «Незолотая молодежь», где также выступали другие участники Comedy Club Гарик Харламов и Дмитрий Грачев.