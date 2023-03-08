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1 час назад

«Вы никто»: комик Азамат Мусагалиев рассказал о ссоре с Масляковым-старшим и резко высказался о его сыне

Super.ru

Экс-капитан сборной КВН «Камызяки», популярный телеведущий и шоумен Азамат Мусагалиев раскрыл детали конфликта с Александром Масляковым. Ранее тот обвинил в плагиате шоу ТНТ «Игра», участником которого являлся Азамат.

«Вы никто»: комик Мусагалиев рассказал о ссоре с Масляковым-старшим
Фото: Super.ruSuper.ru

«Эти, с позволения сказать, "игроки" не потрудились даже что-то видоизменить, банально сделали кальку с проекта, который существует 60 лет», — заявил легендарный ведущий КВН в интервью ТАСС осенью 2021 года.

Имел ли он реальное отношение к закрытию проекта, сказать сложно: по слухам, шоу исчезло из сетки вещания из-за «пропаганды нетрадиционных ценностей», другими словами, из-за прозвучавшей в эфире неудачной шутки.

В свежем выпуске шоу Басты «Вопрос ребром» Азамат рассказал, имел ли место быть серьезный конфликт.

Также комик ответил на вопрос, общается ли он с 81-летней легендой советского и российского ТВ сейчас.

А вот когда речь зашла о сыне Александра Маслякова, которого тоже зовут Александр и который много лет ведет КВН вместе с отцом, Азамат в выражениях уже не сдерживался. По мнению шоумена, Масляков-младший обязан карьерой исключительно своему родителю и особыми талантами не блещет.

К слову, Масляков не первый, кто обиделся на ТНТ: так, недавно певица Лолита расстроилась, что ее не пригласили в новый проект.

ТВ,Азамат Мусагалиев,Александр Масляков,
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