«Вы никто»: комик Мусагалиев рассказал о ссоре с Масляковым-старшим

Экс-капитан сборной КВН «Камызяки», популярный телеведущий и шоумен Азамат Мусагалиев раскрыл детали конфликта с Александром Масляковым. Ранее тот обвинил в плагиате шоу ТНТ «Игра», участником которого являлся Азамат.

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«Эти, с позволения сказать, "игроки" не потрудились даже что-то видоизменить, банально сделали кальку с проекта, который существует 60 лет», — заявил легендарный ведущий КВН в интервью ТАСС осенью 2021 года.

Имел ли он реальное отношение к закрытию проекта, сказать сложно: по слухам, шоу исчезло из сетки вещания из-за «пропаганды нетрадиционных ценностей», другими словами, из-за прозвучавшей в эфире неудачной шутки.

В свежем выпуске шоу Басты «Вопрос ребром» Азамат рассказал, имел ли место быть серьезный конфликт.

Также комик ответил на вопрос, общается ли он с 81-летней легендой советского и российского ТВ сейчас.

А вот когда речь зашла о сыне Александра Маслякова, которого тоже зовут Александр и который много лет ведет КВН вместе с отцом, Азамат в выражениях уже не сдерживался. По мнению шоумена, Масляков-младший обязан карьерой исключительно своему родителю и особыми талантами не блещет.