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46 минут назад

Канделаки объявила о перезапуске культового детского шоу “Умнее всех”

FBM.ru

Новая интеллектуальная детская телепрограмма, вести которую будет Тина Канделаки, будет выходить на телеканале “Пятница!”. Об этом девятого марта рассказали в пресс-службе канала.

Канделаки объявила о перезапуске культового шоу “Умнее всех”
Фото: FBM.ruFBM.ru

“21 марта на “Пятнице!” стартует интеллектуальное шоу “Умнее всех”, в котором дети смогут заработать реальные деньги своим умом”, — указано в материалах канала.

Передача будет выходить на канале “Пятница!” по вторникам в 19:00 по московскому времени. Участие в интерактивной телевикторине смогут принять дети в возрасте от 6 до 14 лет.

Телешоу состоит из четырех раундов, в финал встречаются два участника, которые набрали больше всего баллов. Они конвертируются в реальные деньги, которые одержавший победу может забрать по завершению игры.

Конкурсанты и ведущая будут взаимодействовать с интерактивной 3D-графикой. В студии, которая напоминает космический корабль, будут появляться виртуальные цифровые объекты, иллюстрирующие вопросы и ответы на них. Ведущей и продюсером проекта выступает Тина Канделаки.

“Мы объявили кастинг, получили тысячи заявок и выбрали больше ста умников и умниц со всей страны, их вы увидите в первом сезоне “Умнее всех”, — цитирует её пресс-служба.

Первый сезон “Умнее всех” будет насчитывать 12 выпусков и суперфинал, где сойдутся победители всех игр сезона.

ТВ,Тина Канделаки,
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