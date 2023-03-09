Канделаки объявила о перезапуске культового шоу “Умнее всех”

Новая интеллектуальная детская телепрограмма, вести которую будет Тина Канделаки, будет выходить на телеканале “Пятница!”. Об этом девятого марта рассказали в пресс-службе канала.
“21 марта на “Пятнице!” стартует интеллектуальное шоу “Умнее всех”, в котором дети смогут заработать реальные деньги своим умом”, — указано в материалах канала.
Передача будет выходить на канале “Пятница!” по вторникам в 19:00 по московскому времени. Участие в интерактивной телевикторине смогут принять дети в возрасте от 6 до 14 лет.
Телешоу состоит из четырех раундов, в финал встречаются два участника, которые набрали больше всего баллов. Они конвертируются в реальные деньги, которые одержавший победу может забрать по завершению игры.
Конкурсанты и ведущая будут взаимодействовать с интерактивной 3D-графикой. В студии, которая напоминает космический корабль, будут появляться виртуальные цифровые объекты, иллюстрирующие вопросы и ответы на них. Ведущей и продюсером проекта выступает Тина Канделаки.
“Мы объявили кастинг, получили тысячи заявок и выбрали больше ста умников и умниц со всей страны, их вы увидите в первом сезоне “Умнее всех”, — цитирует её пресс-служба.
Первый сезон “Умнее всех” будет насчитывать 12 выпусков и суперфинал, где сойдутся победители всех игр сезона.