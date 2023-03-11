Гагарина вступила в нешуточную борьбу с Пресняковым

Новый сезон шоу «Голос» породил новые конфликты. На этот раз в борьбе за понравившихся участников схлестнулись наставники Полина Гагарина и Владимир Пресняков, пишет StarHit.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Пресняков вместе с коллегой по цеху Антоном Беляевым оказались в роли наставников впервые. Сначала они не слишком проявляли активность при формировании своей команды, но со второй серии шоу музыканты включились в борьбу. Особенно в этом преуспел исполнитель хита «Замок из дождя».

Сначала к нему в команду попала Людмила Серебрякова, к которой повернулись все четыре наставника. Затем тот же выбор сделала и Маша Мэй, исполнившая песню Adele.