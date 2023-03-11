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2 часа назад

Гагарина вступила в нешуточную борьбу с Пресняковым за участников шоу «Голос»

Слово и Дело

Новый сезон шоу «Голос» породил новые конфликты. На этот раз в борьбе за понравившихся участников схлестнулись наставники Полина Гагарина и Владимир Пресняков, пишет StarHit.

Гагарина вступила в нешуточную борьбу с Пресняковым
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Пресняков вместе с коллегой по цеху Антоном Беляевым оказались в роли наставников впервые. Сначала они не слишком проявляли активность при формировании своей команды, но со второй серии шоу музыканты включились в борьбу. Особенно в этом преуспел исполнитель хита «Замок из дождя».

Сначала к нему в команду попала Людмила Серебрякова, к которой повернулись все четыре наставника. Затем тот же выбор сделала и Маша Мэй, исполнившая песню Adele.

Успехи Преснякова вывели из себя Гагарину, поэтому она дважды воспользовалась нововведением в шоу и нажала кнопку «блок», чтобы артист не смог бороться за понравившегося исполнителя. Поведение популярной певицы прокомментировал рэпер Баста. Он назвал настоящим скандалом происходящее между Пресняковым и Гагариной, а также вспомнил, какой мстительной бывает наставница шоу «Голос».

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