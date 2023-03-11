Умерла создательница популярной телепрограммы

«Она была моей коллегой, моим приятелем и почти как сестра. Она могла быть дерзкой, волевой и такой дотошной, но она обладала прекрасным чувством юмора, и не было ничего лучше, чем слышать ее смех», — написал коллега Бьерклунд по телепрограмме Брайан Холи.