Звезда «Уральских пельменей» рассказала о трудностях гастролей

Юмористка Илана Юрьева, выступающая в шоу «Уральские пельмени» в социальных сетях высказалась о гастрольной жизни.
Звезда отметила, что ей очень нравится быть на сцене и выступать перед зрителями, но от некоторых других «прелестей» гастрольной жизни она с удовольствием бы отказалась.
Самым неприятным в гастрольных турах Илана считает ежедневные долгие переезды на автобусах. Из-за этого, как отмечает юмористка, порой кажется, что вся жизнь проходит в дороге.
Юрьева призналась, что автобусам предпочитает самолеты.