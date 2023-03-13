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2 часа назад

Звезда «Уральских пельменей» рассказала о трудностях на гастролях

Мария Кимакович

Юмористка Илана Юрьева, выступающая в шоу «Уральские пельмени» в социальных сетях высказалась о гастрольной жизни.

Звезда «Уральских пельменей» рассказала о трудностях гастролей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звезда отметила, что ей очень нравится быть на сцене и выступать перед зрителями, но от некоторых других «прелестей» гастрольной жизни она с удовольствием бы отказалась.

Самым неприятным в гастрольных турах Илана считает ежедневные долгие переезды на автобусах. Из-за этого, как отмечает юмористка, порой кажется, что вся жизнь проходит в дороге.

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Юрьева призналась, что автобусам предпочитает самолеты.

Ранее Михалковой плюнули в лицо в финале спектакля.

ТВ,Илана Юрьева,Ксения Бородина,
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