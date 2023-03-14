Дарья Пынзарь опровергла наличие сценария в "Доме-2"

"Конечно, правда, и детей всем выдают в аппаратной. Шутка", - заявила блогерша.

Теледива не исключает, что со стороны редакторов могут быть "провокации", однако она не видит в этом чего-то плохого. По мнению ведущей, это специфика любого реалити-шоу.