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2 часа назад

Дарья Пынзарь опровергла наличие сценария в "Доме-2"

Газета.Ru

Бывшая участница и ведущая "Дома-2" Дарья Пынзарь прокомментировала наличие сценария в проекте.

Дарья Пынзарь опровергла наличие сценария в "Доме-2"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пынзарь высмеяла наличие сценария в шоу.

"Конечно, правда, и детей всем выдают в аппаратной. Шутка", - заявила блогерша.

Теледива не исключает, что со стороны редакторов могут быть "провокации", однако она не видит в этом чего-то плохого. По мнению ведущей, это специфика любого реалити-шоу.

"Тут больше вопрос в том, как ты себя поведешь. Так сказать, проверка на вшивость", - объяснила Пынзарь.

Блогерша добавила, что некоторые участники сами придумывали "истории", чтобы выделиться на проекте.

ТВ,Дарья Пынзарь,
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