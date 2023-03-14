Дарья Пынзарь опровергла наличие сценария в "Доме-2"

Бывшая участница и ведущая "Дома-2" Дарья Пынзарь прокомментировала наличие сценария в проекте.
Пынзарь высмеяла наличие сценария в шоу.
"Конечно, правда, и детей всем выдают в аппаратной. Шутка", - заявила блогерша.
Теледива не исключает, что со стороны редакторов могут быть "провокации", однако она не видит в этом чего-то плохого. По мнению ведущей, это специфика любого реалити-шоу.
"Тут больше вопрос в том, как ты себя поведешь. Так сказать, проверка на вшивость", - объяснила Пынзарь.
Блогерша добавила, что некоторые участники сами придумывали "истории", чтобы выделиться на проекте.