«Страна талантов»: второй сезон шоу стартует на НТВ

Когда поток информации, поступающей со всех сторон, превращается в лавину, а список дел стремится к бесконечности, нужно приложить усилие, чтобы замедлиться, выдохнуть и обратиться к истокам. Кажется, что тотальная глобализация стерла различия между жителями разных стран: мы живем в типичных домах, окружаем себя типичными предметами, занимаемся типичными делами. Но несмотря на всю похожесть, люди остаются разными. Язык, культура, национальные привычки и, конечно же, таланты – то, что нужно любить, беречь, показывать.

Фото: Пресс-служба НТВ Пресс-служба НТВ

На телеканале НТВ выходит второй сезон оригинального развлекательного шоу «Страна талантов», где соберутся увлеченные народным творчеством люди из разных уголков России и покажут свои невероятные умения. В каждом выпуске шоу десять участников – сольные исполнители, народные коллективы, музыканты, певцы, танцоры – будут бороться за выход в финал. А в заключительном выпуске финалисты встретятся, чтобы определить лучшего из лучших.

В финал пройдет участник, за которого проголосуют все члены жюри. В новом сезоне в команду звездных судей проекта вошли народная артистка России, художественный руководитель-директор театра «Русская песня» Надежда Бабкина, ведущий программы «Поедем, поедим!» на НТВ Федерико Арнальди, заслуженный артист России Егор Дружинин и российский эстрадный певец Ярослав Сумишевский. Если члены жюри не придут к единому мнению, фаворита будут выбирать зрители в зале.

Пресс-служба НТВ

Надежда Бабкина в новом сезоне ждет еще больше интересных участников, чем в предыдущем.

«Хочется видеть людей, которые на всю страну способны продемонстрировать красоту традиций своего региона, познакомить зрителей со своими обычаями и обрядами, своими таинствами. Вообще, каждый участник в моих глазах уже победитель», – убеждена артистка.

Для хореографа Егора Дружинина «Страна талантов» в первую очередь является проектом образовательным, который лишь притворяется конкурсом.

«На самом деле выступление любого участника – это большой подарок зрителям, и выбрать среди этих подарков лучший – чистая формальность. Главное, что сами участники, кажется, это прекрасно понимают, поэтому ни слез разочарования, ни досады за то, что они не прошли в финал, я в первом выпуске не увидел. Исполнительский уровень участников высокий, география конкурсантов – обширная, интерес жюри – максимальный», – делится впечатлениями Егор Дружинин.

Певец Ярослав Сумишевский признается, что он впервые участвует в таком масштабном проекте.

«Конечно, я немного волновался, однако, как только начались выступления коллективов, волнение сразу прошло, и я всецело погрузился в атмосферу народных талантов. Очень благодарен за предоставленную возможность и с нетерпением жду премьеры в эфире».

Пресс-служба НТВ

Как и в прошлом сезоне, ведущим шоу станет актер, режиссер и музыкант Алексей Воробьев, который, кстати, когда-то занимался в ансамбле народного творчества «Услада» и становился победителем всероссийских конкурсов.

«Детям и подросткам, таким же, как я тогда, важно видеть на большой телевизионной сцене своих сверстников, кого-то чуть постарше, кого-то – даже младше, которые искренне любят народное творчество и посвящают ему свою жизнь. И видеть, какие они невероятные виртуозы и профессионалы и насколько это круто – такое уметь!» – говорит Алексей Воробьев.

Он также отмечает, что современная музыкальная мода постоянно меняется, хиты вспыхивают и исчезают, но кое-что «остается неизменным, потому что прошито в ДНК каждого из нас, независимо от того, к какому поколению он принадлежит». Речь, конечно же, о культуре, ведь народное творчество – песни, музыка, танцы – часть нашего генетического кода, хотим мы того или нет.

Ведущий шоу активно участвует во всем, что происходит на сцене, и подключается к игре на инструментах, танцам, трюкам. Причем иногда так, что одежда не выдерживает эти импровизации, особенно брюки, которые, по признанию Алексея Воробьева, просто лопаются по швам.

Пресс-служба НТВ

Какие выступления приготовили участники, кто пройдет в финал и решится ли ведущий сменить обычный костюм на спортивный, станет ясно в ближайшую субботу. Встречаемся 18 марта в 20:20 на НТВ. Ждать осталось недолго!

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