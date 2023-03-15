«Страна талантов»: второй сезон шоу стартует на НТВ

Когда поток информации, поступающей со всех сторон, превращается в лавину, а список дел стремится к бесконечности, нужно приложить усилие, чтобы замедлиться, выдохнуть и обратиться к истокам. Кажется, что тотальная глобализация стерла различия между жителями разных стран: мы живем в типичных домах, окружаем себя типичными предметами, занимаемся типичными делами. Но несмотря на всю похожесть, люди остаются разными. Язык, культура, национальные привычки и, конечно же, таланты – то, что нужно любить, беречь, показывать.
На телеканале НТВ выходит второй сезон оригинального развлекательного шоу «Страна талантов», где соберутся увлеченные народным творчеством люди из разных уголков России и покажут свои невероятные умения. В каждом выпуске шоу десять участников – сольные исполнители, народные коллективы, музыканты, певцы, танцоры – будут бороться за выход в финал. А в заключительном выпуске финалисты встретятся, чтобы определить лучшего из лучших.
В финал пройдет участник, за которого проголосуют все члены жюри. В новом сезоне в команду звездных судей проекта вошли народная артистка России, художественный руководитель-директор театра «Русская песня» Надежда Бабкина, ведущий программы «Поедем, поедим!» на НТВ Федерико Арнальди, заслуженный артист России Егор Дружинин и российский эстрадный певец Ярослав Сумишевский. Если члены жюри не придут к единому мнению, фаворита будут выбирать зрители в зале.
Надежда Бабкина в новом сезоне ждет еще больше интересных участников, чем в предыдущем.
«Хочется видеть людей, которые на всю страну способны продемонстрировать красоту традиций своего региона, познакомить зрителей со своими обычаями и обрядами, своими таинствами. Вообще, каждый участник в моих глазах уже победитель», – убеждена артистка.
Для хореографа Егора Дружинина «Страна талантов» в первую очередь является проектом образовательным, который лишь притворяется конкурсом.
«На самом деле выступление любого участника – это большой подарок зрителям, и выбрать среди этих подарков лучший – чистая формальность. Главное, что сами участники, кажется, это прекрасно понимают, поэтому ни слез разочарования, ни досады за то, что они не прошли в финал, я в первом выпуске не увидел. Исполнительский уровень участников высокий, география конкурсантов – обширная, интерес жюри – максимальный», – делится впечатлениями Егор Дружинин.
Певец Ярослав Сумишевский признается, что он впервые участвует в таком масштабном проекте.
«Конечно, я немного волновался, однако, как только начались выступления коллективов, волнение сразу прошло, и я всецело погрузился в атмосферу народных талантов. Очень благодарен за предоставленную возможность и с нетерпением жду премьеры в эфире».
Как и в прошлом сезоне, ведущим шоу станет актер, режиссер и музыкант Алексей Воробьев, который, кстати, когда-то занимался в ансамбле народного творчества «Услада» и становился победителем всероссийских конкурсов.
«Детям и подросткам, таким же, как я тогда, важно видеть на большой телевизионной сцене своих сверстников, кого-то чуть постарше, кого-то – даже младше, которые искренне любят народное творчество и посвящают ему свою жизнь. И видеть, какие они невероятные виртуозы и профессионалы и насколько это круто – такое уметь!» – говорит Алексей Воробьев.
Он также отмечает, что современная музыкальная мода постоянно меняется, хиты вспыхивают и исчезают, но кое-что «остается неизменным, потому что прошито в ДНК каждого из нас, независимо от того, к какому поколению он принадлежит». Речь, конечно же, о культуре, ведь народное творчество – песни, музыка, танцы – часть нашего генетического кода, хотим мы того или нет.
Ведущий шоу активно участвует во всем, что происходит на сцене, и подключается к игре на инструментах, танцам, трюкам. Причем иногда так, что одежда не выдерживает эти импровизации, особенно брюки, которые, по признанию Алексея Воробьева, просто лопаются по швам.
Какие выступления приготовили участники, кто пройдет в финал и решится ли ведущий сменить обычный костюм на спортивный, станет ясно в ближайшую субботу. Встречаемся 18 марта в 20:20 на НТВ. Ждать осталось недолго!
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