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47 минут назад

Галустян раскрыл изнанку популярного проекта на ТНТ

Lenta.ru

Шоумен и комик, ведущий популярного проекта «Новые звезды в Африке» Михаил Галустян заявил, что некоторые участники шоу устраивали истерики вопреки его ожиданиям и представлениям об этих людях. Изнанку программы он раскрыл в интервью «Аргументам и фактам».

Галустян раскрыл изнанку популярного проекта на ТНТ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Галустяна, на испытаниях в проекте более устойчивыми себя показали спортсмены, а в повседневной жизни в лагере — представители шоу-бизнеса.

«Многие участники, которые до прихода в наше реалити казались мне людьми со стержнем, может быть, даже хладнокровными, вдруг очень неожиданно раскрылись. Капризничали, устраивали истерики», — добавил шоумен.

Ведущий программы отметил, что на такое поведение героев проекта отчасти провоцирует выход из зоны комфорта: участники сталкиваются с голодом, испытаниями, а также сплетнями и интригами. Он также не исключил, что некоторые звезды шоу-бизнеса на съемках могут намеренно оказывать психологическое давление на своих соперников.

Шоу «Новые звезды в Африке» выходит на ТНТ с 12 марта. В программе известные личности — представители шоу-бизнеса, спортсмены, блогеры — живут в Африке в экстремальных условиях и состязаются друг с другом.

ТВ,Михаил Галустян,
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