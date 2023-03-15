Как звезда телешоу устроил секс-скандал и сел за это в тюрьму

«Это самый отвратительный мужчина в Великобритании?» — с таким заголовком газета Daily Mail выпустила 3 марта материал о звезде реалити-шоу, 33-летнем Стивене Беаре (Stephen Bear), который за свою более чем десятилетнюю карьеру на ТВ успел сняться в самых культовых британских передачах, попробовать себя в роли телеведущего и даже выпустить книгу. Незадолго до этого суд приговорил британца почти к двум годам заключения за порноместь бывшей возлюбленной, 28-летней блогерше Джорджии Харрисон (Georgia Harrison). Уже после того, как их отношения закончились, Беар опубликовал интимное видео с девушкой, что, по словам Харрисон, превратило ее жизнь в кошмар наяву. Как некогда успешный завсегдатай реалити-шоу оказался за решеткой и зачем разрушил жизнь бывшей возлюбленной — в материале «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Худшие опасения сбылись»

Видео дня

В начале декабря 2020 года Харрисон находилась в Дубае по работе, когда ей написал незнакомец. Пользователь прислал ей скриншот ролика, который обнаружил в интернете. «Я расплакалась, когда увидела это... Мои худшие опасения сбылись», — сказала британка, вспоминая о том моменте. Как оказалось, кадр был взят из видео, где девушка занималась сексом с экс-бойфрендом Беаром в саду его дома.

Едва оправившись от потрясения, Харрисон зашла в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и спросила у подписчиков, сталкивались ли они в сети со злополучным видео. Ответ не заставил себя долго ждать: вскоре блогерше пришло множество сообщений со скриншотами, из которых следовало, что откровенный ролик разлетелся по порносайтам, в том числе и по самым крупным.

"У меня сердце ушло в пятки, потому что ситуация приняла глобальный масштаб. (...) Я не знала, что это видео было на каждой порноплощадке, о которой только можно подумать. Это было ужасно", — Джорджия Харрисон.

После этого девушка обратилась в полицию. Она сообщила, что не давала согласия на публикацию интимного видео, и попросила привлечь ее бывшего парня к ответственности. С самого начала Харрисон обнадежило то, что в полиции серьезно отнеслись к ее заявлению. Уже через месяц, в январе 2021 года, Беар был задержан.

Новость о том, что участница телешоу стала героиней секс-ролика, быстро стала достоянием общественности. В одночасье блогерша лишилась практически всех заработков: многие рекламодатели, боясь испортить репутацию, разорвали с ней контракты. Их решение Харрисон сочла справедливым. При этом девушка призналась, что ей было «очень обидно терять возможности из-за ситуации, которую она не могла контролировать».

Одновременно Харрисон стали травить в соцсетях. «Мне говорили, что мне не следовало спать с таким человеком, как Беар, что я не должна была заниматься сексом в саду», — рассказала она. В свою защиту девушка отвечала, что имела право заниматься тем, чем хотела. По ее мнению, осуждать следует именно тех, кто делится личным контентом без разрешения. Поступок Беара она назвала «чудовищным предательством».

Из-за проблем с работой и критики в сети блогерша впала в депрессию. Она чувствовала себя бесполезной, не хотела выходить на улицу и встречаться с новыми людьми. Кроме того, Харрисон испытывала чувство вины из-за того, что травля коснулась ее младших братьев и сестер, учившихся в школе-интернате. По словам потерпевшей, окружающие обзывали детей и присылали им «ужасные вещи» в соцсетях.

«Я думала, что мы находимся в уединенном месте»

Нашумевшее секс-видео было снято в начале августа 2020 года, когда Харрисон отдыхала вместе с Беаром в саду его дома. В какой-то момент между ними произошла интимная связь. «Был жаркий день, мы выпили немного алкоголя (...). Я находилась рядом с человеком, с которым мне было комфортно. Естественно, я думала, что мы находимся в уединенном месте», — рассказала британка, вспоминая события злополучного дня.

Позднее в тот же день Беар сообщил, что их секс случайно сняли камеры наблюдения, установленные в саду. Это стало неожиданностью для блогерши: она не догадывалась, что там были средства записи. Харрисон потребовала удалить интимное видео и предупредила, что если он отправит записи кому-нибудь, то она воспримет это как оскорбление. В ответ бойфренд заверил ее в том, что не собирается никому показывать откровенные кадры.

Спустя несколько недель девушка узнала, что возлюбленный поделился записью с ее другом. Харрисон решила обратиться за помощью к старшему брату Беара: она просила убедить его удалить ролик. «Беар очень уважает его — брат старше его на десять лет и воспитывает дочь», — уточнила девушка. Вскоре брат сказал ей, что видео больше нет. Однако уже через месяц она получила от незнакомого пользователя тот самый скриншот.

Как выяснилось, вместо того чтобы избавиться от порноролика, Беар решил заработать на кадрах, разместив их в своем аккаунте на популярной британской платформе OnlyFans, специализирующейся на эротическом контенте. Оттуда видео попало на сайты для взрослых. По данным СМИ, на откровенном ролике звезда реалити-шоу заработал более двух тысяч фунтов стерлингов (примерно 180 тысяч рублей).

"Это [публикация интимного видео], без сомнений, изменило мою жизнь на всех уровнях. Ты чувствуешь себе никчемным, пристыженным, растерянным, то есть испытываешь все эмоции, какие только можно. Ты думаешь о том, что твоя семья, твои коллеги, твои бывшие возлюбленные посмотрели видео или знают о нем, и это унизительно. Произошедшее наложило отпечаток на все, что я делала", — Джорджия Харрисон.

Вскоре после того, как интимное видео попало в интернет, Беар вышел на связь с Харрисон. Он написал, что понимает, почему она расстроена, но при этом заявил, что не считает себя плохим человеком, и попытался уговорить девушку встретиться с ним, чтобы все обсудить, но она отказалась. «Не было абсолютно никаких слов, которые он мог сказать, чтобы оправдать свой поступок. Он разместил видео ради денежной выгоды», — объяснила Джорджия свой отказ.

Из-за случившегося Харрисон пришлось переехать. Она жила недалеко от дома Беара и, боясь столкнуться с обидчиком лицом к лицу, перебралась к родным. «Она полностью ушла в себя, — сказала мать Харрисон, говоря о влиянии секс-скандала на дочь. — Она часто говорила мне: "Мама, я не плохой человек. Я не сделала ничего, чтобы заслужить это". И она действительно ничего не сделала. Ужасно наблюдать за тем, как твоя дочь проходит через нечто подобное».

«Настоящая звезда»

Беар и Харрисон познакомились в 2019 году на съемках реалити-шоу «Алчные экстремалы», где им приходилось проходить полосы препятствий и решать головоломки. Главный приз — 750 тысяч долларов (примерно 57 миллионов рублей) — ни одному из них выиграть не удалось. Оба участника выбыли из проекта, так и не добравшись до финала. Участие в «Экстремалах» не было их первым появлением на ТВ: до этого каждый из них успел засветиться в других программах.

Первым шоу, в котором снялся Беар, было «Кораблекрушение: Остров», вышедшее на MTV в 2011 году. Вместе с другими участниками мужчина несколько недель жил на острове и проходил различные испытания. Хотя победу в проекте одержал другой участник, британец привлек внимание продюсеров канала. Уже вскоре его пригласили сняться в другой передаче MTV — «Бывшие на пляже». В этой программе он пытался построить отношения с новой девушкой на глазах у экс-возлюбленной.

В 2016 году Беар стал героем 18-го сезона известного в Британии реалити-шоу «Большой брат: Знаменитости». На протяжении месяца участники программы жили в одном доме, изолированном от внешнего мира, под круглосуточным наблюдением множества камер. Каждую неделю одного или нескольких человек выгоняли из передачи по результатам голосования. Беару удалось обойти всех соперников и занять первое место на проекте.

Многие зрители назвали победу Беара в шоу «Большой брат: Знаменитости» заслуженной. По их мнению, на этом участнике держалась вся программа. В кадре Стивен вел себя эксцентрично: устраивал погромы в доме, воровал еду у других участников, пользовался чужими вещами. Его выходки разожгли интерес британцев к передаче. «Беар по праву занял первое место, он был главным на проекте и делал его интересным», «Беар — настоящая звезда, он победил заслуженно», — писали зрители

Победа в «Большом брате» пошла на пользу карьере Беара: в 2017 году он получил работу ведущего шоу «Забей!», в котором родственники, друзья и любовники делали себе парные татуировки. В том же году британец выпустил книгу «Простые радости Беара: Руководство к жизни», в которой дал рекомендации тем, кто мечтал попасть в реалити-шоу. Его книга получила смешанные отзывы: пока одни хвалили чувство юмора автора, другие обвиняли звезду реалити-шоу в нарциссизме.

Успех британца был недолгим: уже через несколько лет его карьера пошла на спад. В погоне за вниманием аудитории и деньгами Беар подался в индустрию для взрослых: он завел страницу на OnlyFans, где стал делиться откровенными фото и видео. По словам телезвезды, за все время ему удалось заработать на продаже интимного контента более 40 тысяч фунтов стерлингов (примерно 3,6 миллиона рублей).

Что касается Харрисон, то ее телевизионный путь был не менее насыщенным. В 16 лет она ушла из школы, чтобы работать персональным ассистентом, а через три года стала участницей телепередачи «Единственный путь — это Эссекс», посвященной бурной жизни британской молодежи. Следующим проектом в карьере девушки стало реалити-шоу «Остров любви», где она попыталась найти вторую половинку.

Участие в последнем шоу помогло Харрисон прославиться. Благодаря «Острову любви» число подписчиков ее аккаунта в Instagram (соцсеть запрещена в России) выросло до одного миллиона. В блоге девушка сделала упор на публикацию откровенного контента: на ее странице можно найти много фотографий в нижнем белье и даже снимки без одежды, которые набирают десятки тысяч лайков.

Много шутил, улыбался и даже пел

Жажда внимания и славы, пусть и дурной, не оставила Беара и во время судебного процесса: из каждого своего выхода в свет он пытался сделать шоу. Так, например, на заседания британец приезжал на автомобиле премиум-класса Rolls-Royce. Его постоянной спутницей была эффектная девушка, 24-летняя модель Джессика Смит, которая вместе с ним снималась в порнороликах для OnlyFans.

Перед одним из заседаний в декабре 2022 года Беар разместил в соцсети Twitter опрос на тему того, костюм какого цвета ему выбрать для встречи с судьей: розовой, серый, бордовый или черный. Большинство участников опроса (57 процентов) проголосовали за первый вариант, и через несколько дней телезвезда прибыл в суд в костюме розового цвета. Также он надел черную шубу и солнцезащитные очки.

Репортер Daily Mail Джейми Филлипс, написавший статью «Это самый отвратительный мужчина в Великобритании?», перечисляет и другие выходки телезвезды в ходе судебного процесса. В частности, он обратил внимание, что британец, общаясь с журналистами возле зала суда, много шутил, улыбался и даже пел. Кроме того, обвиняемый охотно делал селфи с поклонниками, которые приходили его поддержать.

"Во время судебных разбирательств на странице Беара в Twitter появилась ссылка на скидку 50 процентов на его контент на сайте для взрослых. Сообщение сопровождалось фотографией, на которой можно увидеть, как он прибывает в суд вместе с мисс Смит", — репортер Daily Mail Джейми Филлипс.

В другой раз звезда реалити-шоу появился на пороге суда в сером костюме и черно-желтой шубе. В одной руке Беар держал трость с рукояткой в виде змеи, а в другой — сигару. Позднее он опубликовал в Twitter пост, в котором пожаловался на усталость, и попросил подписчиков посоветовать ему место, где он мог бы отдохнуть со своей девушкой-моделью. «В тюрьме», — коротко ответила ему одна пользовательница.

Поведение Беара, обвиняемого в порномести бывшей, раскритиковали многие пользователи. «Я надеюсь, судья увидит, что на самом деле он не раскаивается», «Мерзкий тип, у него вообще нет никаких положительных качеств. Умом он не блещет. Надеюсь, что скоро он столкнется с последствиями своих действий», «Я бы с удовольствием посмотрел, как самодовольная ухмылка исчезнет с его неприятного лица, когда ему вынесут приговор», — написали они в Twitter.

«Проигрыш был предопределен»

На протяжении всего времени, что рассматривалось дело, звезда шоу «Большой брат» настаивал на своей невиновности и обвинял суд в предвзятости. «С самого начала это судебное разбирательство не было справедливым, (...) я ввязался в борьбу, где мой проигрыш был предопределен», — посетовал он. По словам Беара, он сразу удалил откровенное видео, когда Харрисон попросила его об этом. Однако никаких доказательств этого он не представил.

Выступая в суде, мужчина заявил, что никогда даже не состоял в серьезных отношениях с истицей: у них якобы был короткий роман. «Мы [c Харрисон] никогда не встречались. Она никогда не была моей девушкой. Я переспал с ней, но в тот момент у меня была возлюбленная. Когда рядом симпатичная девушка и есть выпивка, то все мои принципы просто исчезают», — сказал он. Британец добавил, что любит женщин и часто ходит на свидания.

Сама же Харрисон не согласилась с Беаром, подчеркнув, что они встречались. Девушка призналась, что испытывала искренние романтические чувства к звезде реалити-шоу. «Я его по-настоящему любила, а он водил меня за нос, говоря, что уважает и любит меня», — отметила она.

В результате суд встал на сторону Харрисон. Судья Кристофер Морган пришел к выводу, что телезвезда разместил запись, где он занимается сексом с девушкой, ради финансовой выгоды. «Я уверен, вы понимали, что видео с Джорджией Харрисон, известной личностью из реалити-шоу и социальных сетей, принесет вам много денег», — сказал он, обращаясь к Беару, и добавил, что публикация ролика заставила истицу пережить «глубокое унижение».

3 марта Беара признали виновным в распространении в сети материала откровенного содержания без согласия того, кто на нем изображен. Его приговорили к одному году и девяти месяцам тюрьмы. Когда Беара заключили под стражу, он обратился к присутствующим в зале суда со словами: «Хорошего вечера. Всем приятных выходных». Харрисон, услышав решение суда, с ее слов, «испытала счастье и облегчение от того, что все завершилось»