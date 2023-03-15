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Погребняк призналась, что столкнулась с буллингом и угрозами на шоу "Звезды в Африке"

Дизайнер и блогерша Мария Погребняк в своем Instagram поделилась впечатлениями от первой недели участия в шоу "Новые звезды в Африке". "За первую неделю на проекте я пережила буллинг, неприязнь и угрозы. Но ничего, я все переживу", - написала Погребняк в личном блоге. Звезда отметила, что предстоящий эпизод программы, который выйдет 19 марта, будет для нее довольно тяжелым. Ранее между Марией Погребняк и Эвелиной Бледанс произошел конфликт. Телеведущая высмеяла Погребняк за увлечение пластическими операциями. Бледанс назвала коллегу "силиконовой" и отнесла ее к списку тех, кто выглядит "на одно лицо".

Погребняк призналась, что столкнулась с буллингом и угрозами на шоу "Звезды в Африке"
© Газета.Ru
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