Новое шоу с участниками «Битвы экстрасенсов» выйдет в эфир

Шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» выйдет нателеканале ТНТ 1 апреля.

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Участниками программы станут успевшие заявить о себе участники прошлых сезонов. Проекта, где за синюю руку будут бороться лучшие экстрасенсы, ждали уже давно.

Имена участников «Битвы сильнейших» держатся в секрете. Но приэтом известно, что бросить себе вызов уже решил Владислав Череватый. «Это битва битв, битва сезонов, битва лучших — масштабный и уникальный проект!» — рассказала продюсер шоу Мария Шайкевич.

Неоднозначное заявление сделал и обладатель синей руки Александр Шепс. Маг признался, что задумался о возвращении на экран, но решил поинтересоваться у подписчиков мнением.