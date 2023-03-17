Когда начнется новый сезон «Экстрасенсов»

Мистический телепроект “Экстрасенсы. Битва сильнейших” на канале ТНТ начнется первого апреля текущего года. Как сообщается, в новом сезоне шоу будут принимать участие самые сильные участники прошедших лет.

“За 15 лет никогда не было турнира, когда бы мы определяли победителя среди тех, кто ранее стал победителем. Это битва битв, главная битва сезонов, битва наилучших. Это самый масштабный и самый уникальный проект!” — прокомментировала новость продюсер телепрограммы Мария Шайкевич.

Кого именно зрители на сей раз увидят в деле, на данный момент не раскрывается. Однако имя одного из участников, который еще раз решил попробовать свои силы в программе, уже известно. Им оказался колдун по имени Влад Череватый.