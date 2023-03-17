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3 часа назад

Когда начнется новый сезон «Экстрасенсов»

FBM.ru

Мистический телепроект “Экстрасенсы. Битва сильнейших” на канале ТНТ начнется первого апреля текущего года. Как сообщается, в новом сезоне шоу будут принимать участие самые сильные участники прошедших лет.

Когда начнется новый сезон «Экстрасенсов»
Фото: FBM.ruFBM.ru

“За 15 лет никогда не было турнира, когда бы мы определяли победителя среди тех, кто ранее стал победителем. Это битва битв, главная битва сезонов, битва наилучших. Это самый масштабный и самый уникальный проект!” — прокомментировала новость продюсер телепрограммы Мария Шайкевич.

Кого именно зрители на сей раз увидят в деле, на данный момент не раскрывается. Однако имя одного из участников, который еще раз решил попробовать свои силы в программе, уже известно. Им оказался колдун по имени Влад Череватый.

Также ранее на участие в проекте намекнул Александр Шепс. Экстрасенс отметил в своих социальных сетях, что размышляет над участием в битве сильнейших.

ТВ,Александр Шепс,
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