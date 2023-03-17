Финалист проекта «Голос.Дети» рассказал о закулисье шоу

12-летний нижегородец Денис Макаров выступил на шоу «Голос.Дети», попал в команду Егора Крида и дошел до финала. О 15-часовых съемках и творческих мечтах певец рассказал в интервью юнкорам «Школы правды» при НОИЦ. Напомним, что вокалом юный артист начал заниматься всего 3,5 года назад. Родители хотели, чтобы мальчик стал пловцом, а он решил строить карьеру певца. И за довольно короткий период взял 15 гран-при на вокальных конкурсах.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Сам Денис признался, что в вокальную студию пришел «без какого-то опыта и без таланта», но с большим желанием попасть на «Голос». И, благодаря труду и настойчивости, его мечта исполнилась. Хоть и со второй попытки.

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«Мы подавали заявку в прошлом году, меня позвали на кастинг. Я пришел, но был настолько неуверенный в себе, так волновался, что ничего не получилось, — вспоминает юный вокалист. — На следующий год подали заявку на 10-ый юбилейный сезон. Я уже не волновался, потому что надежды не было. Приехал просто спеть, у меня были новые песни крутые. И мне перезвонили. Тогда уже я очень обрадовался, что попал на этот замечательный проект».

Наставником нижегородец выбрал Егора Крида. И в течение проекта ни разу об этом не пожалел — Крид оказался очень внимательным к детям.

«Егор очень много времени уделял нам, он появлялся на каждой репетиции. Слушал нас, оценивал костюмы вплоть до макияжа у девочек… Он нам заменил папу, можно сказать, поэтому я его и выбрал. Главный совет от Егора — быть собой, кайфовать на сцене, получать от этого удовольствие», — рассказал Денис Макаров.

Ученик 6 «Г» класса гвардейской смены школы №49 на телешоу вместе с двумя другими участниками ярко выступил в «Поединках», исполнив кавер-версию песни Егора Крида «Самая-самая». А в финале Денис вышел на сцену с песней «Потерянный рай».

Для суперфинала команда Егора готовила песню «Прекрасное далеко». В рамках шоу ее исполнить не удалось, но для наших начинающих журналистов Денис ее все-таки спел.«У нас в финале были равные возможности. Просто кому-то повезло больше, за кого-то зрители голосовали больше, — считает Денис. — Песни у нас были равноценные, одного уровня – Егор постарался».

Парень признался, что проголосовал бы за каждого финалиста в своей команде. Потому что это достойные исполнители и песни у них сильные. Они сдружились и старались не соперничать, а просто учиться на ошибках друг друга. Вместе ребята прошли долгий путь. Для телезрителей это всего несколько выпусков, а для участников шоу — недели напряженной работы. Дениса в Москве поддерживала его педагог по вокалу Дина Александровна. Ради этого ей в феврале пришлось на 26 дней оставить работу и семью.

«Съемочный день финала длился с 11 часов утра до часа ночи. Проснулся в 6, поехал к 11 в павильон «Мосфильма». Там переодели нас, сделали прически, провели инструктаж: куда заходить, куда выходить, как работать с микрофоном… Там около сцены была большая яма — вперед немного пройдешь и упадешь уже надолго, — вспоминает Денис Макаров. — Потом был тракт (прогон всей программы) перед прямым эфиром. Оттуда вышли уже уставшие, но нас развернули. Через 10 минут съемки».

Нижегородец выступал первым. Без отдыха это было нелегко, к тому же, пришлось перебегать из одного павильона в другой, пока ведущие говорят. Съемки закончились за полночь. После шоу Денис отсыпался еще 4 дня.

Больше интересных подробностей об учебе, друзьях, наставниках и обратной стороне популярности можно узнать из видеоверсии интервью с финалистом шоу в группе «Школа правды» ВКонтакте.Юнкорам Денис признался, что в будущем хочет писать свои песни и делать дуэты с ребятами из команды. А еще певец хочет развиваться профессионально в разных аспектах — заняться актерским мастерством, научиться «петь свистком» и садиться на шпагат.