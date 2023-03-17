Музыкант ALON станет участником шоу «Конфетка»

Российский музыкант ALON, трек которого использовал в социальных сетях мадридский «Реал», станет участником шоу «Конфетка» на ТНТ.
30 летний рэпер появится в заключительном выпуске первого сезона шоу, который выйдет в эфир в субботу.
Трек «Иу», в котором музыкант демонстрирует умение свистеть, стал мемом с социальных сетях. «Реал» выложил видео гола «Ливерпулю» перед матчем Лиги чемпионов, наложив на него песню ALON. Ролик получил множество комментариев от российских пользователей, которые узнали трек соотечественника.
В шоу «Конфетка» ALON рассказал, что не знает, как трек дошел до Мадрида, но намекнул, что ведет переговоры с «Реалом» на создание эксклюзивных треков для клуба.
"Моя песня уже живёт собственной жизнью в интернете. Как это стало мемом? Не знаю. Свою песню я написал, когда мылся в душе. Буквально в этот момент мне пришла идея припева. Выйдя из душа, я с мокрой головой сел за компьютер и начал писать музыку. И уже потом, не отходя от кассы, с той самой мокрой головой я спел те самые знаменитые строки и тот самый знаменитый свист", — отметил исполнитель.
Кроме ALON, в новом выпуске зрители услышат трек посвящение популярному блогеру с именем Дима.
Заключительный выпуск шоу «Конфетка» смотрите в субботу 18 марта в 21:00 на ТНТ.