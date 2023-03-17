Музыкант ALON станет участником шоу «Конфетка»

"Моя песня уже живёт собственной жизнью в интернете. Как это стало мемом? Не знаю. Свою песню я написал, когда мылся в душе. Буквально в этот момент мне пришла идея припева. Выйдя из душа, я с мокрой головой сел за компьютер и начал писать музыку. И уже потом, не отходя от кассы, с той самой мокрой головой я спел те самые знаменитые строки и тот самый знаменитый свист", — отметил исполнитель.